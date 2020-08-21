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住飯店「衣櫃鎖死」沒多想！半夜門開了　10天後結局超毛

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 10:25:38

▲網友多年前和朋友入住國外飯店，起初發現衣櫃鎖死不以為意，半夜卻突然自動打開，房內還發生一連串詭異情況。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友多年前和朋友入住國外飯店，起初發現衣櫃鎖死不以為意，半夜卻突然自動打開，房內還發生一連串詭異情況。（示意圖／翻攝自Pixabay）
19日是農歷七月初一鬼門開，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異傳聞。先前一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，多年前和朋友入住國外飯店，起初發現衣櫃鎖死不以為意，半夜卻突然自動打開，房內還發生一連串詭異情況，嚇得隔日趕緊搬離，豈料10天後看到新聞「結局」讓她們直發毛。

原PO提到，多年前和友人出國旅遊入住飯店，房間隔局為打開門左邊是衛浴設備，浴室門旁牆上是全身鏡，房門右邊是行李置放架，架子旁為滑門式衣櫃，等於全身鏡正對衣櫃門，然後往裡面走才是床，躺在床上看得到衣櫃，比較特別的是，床上有放ㄧ隻摺紙的紙鶴，床頭櫃上放了聖經，抽屜放了一張符，不過當時兩人沒想太多，畢竟每個飯店的習俗都不ㄧ樣。

▲女網友多年前和朋友入住國外飯店，起初發現衣櫃鎖死不以為意，半夜卻突然自動打開，房內還發生一連串詭異情況，嚇得隔日趕緊搬離，豈料10天後看到新聞「結局」讓她們直發毛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女網友多年前和朋友入住國外飯店，起初發現衣櫃鎖死不以為意，半夜卻突然自動打開，房內還發生一連串詭異情況，嚇得隔日趕緊搬離，豈料10天後看到新聞「結局」讓她們直發毛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
當天入住時，一樣依照慣例先敲門、打招呼、沖馬桶、開水龍頭水、開落地窗窗簾，不過要使用衣櫃時，卻發現門打不開，以為是自己力氣太小，便請同行友人幫忙一起拉門，用了蠻力也是沒轍，心想可能門壞作罷，也懶得打去櫃台詢問，當時已經很晚，兩人把房間燈和浴室燈都關了，只留衣櫃上方的一個崁燈，就累得上床休息。

豈料，原PO睡到一半竟聽到浴室的水龍頭滴答聲響，但實在太累爬不起來，又睡了一會，卻被一陣寒意冷醒，心想「冷氣到底是開幾度啊？」往衣櫃撇一眼，發現衣櫃上方崁燈自己關了，浴室的燈卻是亮著的，以為是朋友起來上廁所，不過往床旁瞄了一眼，卻見對方在床上睡得正熟，這時又轉頭看衣櫃，驚訝的說「我看到門是開不到一半的縫縫！門是開的有留縫！我們完全打不開的門，居然滑開了！」而浴室的水龍頭依然滴答作響。

▲女網友多年前和朋友入住國外飯店，起初發現衣櫃鎖死不以為意，半夜卻突然自動打開，房內還發生一連串詭異情況，嚇得隔日趕緊搬離，豈料10天後看到新聞「結局」讓她們直發毛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女網友多年前和朋友入住國外飯店，起初發現衣櫃鎖死不以為意，半夜卻突然自動打開，房內還發生一連串詭異情況，嚇得隔日趕緊搬離，豈料10天後看到新聞「結局」讓她們直發毛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO裝鎮定閉上雙眼，心裡默念佛號，卻發現自己動彈不得，感覺有聲音窸窸窣窣在旁邊，一直呼叫朋友救她，但對方似乎聽不到，也不知道持續多久總算天亮了，醒來後馬上看向衣櫃和崁燈，燈是亮的，衣櫃門是關的，浴室燈也是關的，而水龍頭也是關緊的。一旁的友人同時起來，兩人看的地方一樣，很有默契不說話，迅速收拾東西就衝出房門去退房，退房前告知櫃台，房內的衣櫃門打不開，櫃台服務員才坦言，那間很少開放，除非房間不夠。吃早餐時兩人聊天才發現，原來前一晚竟經歷了相同的事情，彷彿同時在異次空間，所以看到對方時，都認為對方正在熟睡。

原PO表示，之後回台灣有去拜拜，也不知道發生什麼事。離奇的是，大約10天後看到電視新聞正在報導國外某飯店發生火災，造成多人傷亡，就是她們當時入住的這間，餘悸猶存的說「所以現在只要住飯店，我都習慣會先開衣櫃門，確定是能開的我才住。」（編輯：賴詠璿）

關鍵字

衣櫃 飯店 靈異 農曆七月 浴室

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