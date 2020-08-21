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男發覺家門遭人噴漆！「暗黑真相」曝光　全場直呼：別鬧

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 13:29:30update2020-08-21 15:24:43

▲網友抱怨，不知道是哪個討債的人搞烏龍，竟跑到他家門口噴漆，令他相當火大。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及 《pixabay》）
▲網友抱怨，不知道是哪個討債的人搞烏龍，竟跑到他家門口噴漆，令他相當火大。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及 《pixabay》）
欠債的原因相當多種，但不管什麼原因，最後都要償還借款，若是不還錢只會讓事態更加嚴重，而之後處理則會更加棘手。近日，就有網友抱怨，不知道是哪家欠錢不還，討債的人竟跑到他家門口噴漆，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《爆怨公社》表示，真的很誇張，不知道是誰來討債，找錯人找到原PO家門口，用紅色的噴漆，把整個門都噴滿，重點是上面寫的字還看不太懂，原PO也氣憤的回應，現在來討債的，是怎麼了，連找人都找錯人，是要怎麼借貸。

▲找錯人找到原PO家門口，用紅色的噴漆，把整個門都噴滿，重點是上面寫的字還看不太懂。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲找錯人找到原PO家門口，用紅色的噴漆，把整個門都噴滿，重點是上面寫的字還看不太懂。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
許多網友也紛紛回應，「噴錯還寫錯？這厲害」、「 連字都寫不好，等一下借的金額都寫錯就好笑了」、「這個討債的是怎麼了」、「老闆說要拍照回來，交差用的吧」、「明顯知識不足外加導航失能」、「真的很衰，還噴的好醜」、「這個是幼稚園的程度吧」、「我竟然只看懂兩個字」、「寫成這樣，要找人也是滿困難的」。

另外也有網友點出真相，「是要讓左右鄰居，給欠債的家人壓力吧」、「要小心，建議先報警備案，不然等會打錯人殺錯人」、「要注意家人及自身出入安全，說不定他們根本沒發現找錯家了」、「會不會欠債人亂填地址呢？」、「他們是先那你家的門警告那個欠債，再不還下次就是他家了」、「還是報警吧，注意自身安全」。

事實上，噴漆行為究否構成毀損罪，實務上一直有爭議，如果構成毀損罪，在刑事責任方面來，應該成立刑法第三百五十四條的單純毀損他人所有物罪，要處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣一萬五千元以下罰金。

那不構成毀損罪的話，仍然可以用社會秩序維護法得到制裁，可處6000元以下罰鍰，再須負民事侵權的損壞賠償責任，至於其噴漆的文字內容，是否已達公然侮辱、恐嚇罪則，應另循刑事告訴認定。（編輯：許智超）

關鍵字

欠錢 討債 大門 烏龍 噴漆

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