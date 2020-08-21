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貓店長用尾巴攪拌冷掉的咖啡　愛貓職員：特調的更好喝！

文/寵毛網
calendar_today2020-08-21 22:00:00

▲虎斑貓店長將尾巴伸進同事的咖啡杯裡幫忙「攪拌加溫」，該同事最後一飲而盡（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲虎斑貓店長將尾巴伸進同事的咖啡杯裡幫忙「攪拌加溫」，該同事最後一飲而盡（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
「加味」的更對味嗎？新北市新莊區一位髮妝造型沙龍店員Tina Lin日前在愛貓聯盟社團分享了一組令所有網友都笑翻的照片，原來是店貓「林棠棠」發現店員泡的咖啡冷掉了，貼心地用「尾巴」攪拌想幫忙「加溫」，讓Tina不禁笑說：「店長太盡責了吧，連泡咖啡都不假手他人！」

▲店貓「林棠棠」是一隻相當稱職的貓店長，經常站在櫃台上注意店裡大大小小事，日前連同事的咖啡牠也要用尾巴「幫忙攪拌」，真的非常貼心！（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲店貓「林棠棠」是一隻相當稱職的貓店長，經常站在櫃台上注意店裡大大小小事，日前連同事的咖啡牠也要用尾巴「幫忙攪拌」，真的非常貼心！（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
Tina受訪時表示4歲的虎斑貓店長「林棠棠」是還在幼貓時期就養到現在的貓咪，當時一位客人表示有一隻幼貓從公司天花板掉下來，同事用掃把想將牠趕出店，但是牠太害怕躲在深處，客人知道Tina的店有幫忙愛媽安置送養以及餵食浪浪便請她們出手相助，沒想到這一答應就開啟與棠棠的緣分。在棠棠之後店內陸續又收編了4隻浪貓，雖然棠棠個子最嬌小，但是最貼心又愛撒嬌，不僅會「飛娥撲火式抱抱」，還是個十足的管家婆，店裡進貨或是有來客的包包都要「檢查過一輪」，會幫忙照顧救援的浪浪，而且最愛坐櫃台招呼客人，簡直就是正港「招財貓」！

▲網友Tina的店裡一共有五隻救援而來的店貓，唯獨棠棠最會「管事」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲網友Tina的店裡一共有五隻救援而來的店貓，唯獨棠棠最會「管事」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲牠不僅喜歡對人飛撲抱抱，還總是很盡責地站在櫃台「招待客人」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲牠不僅喜歡對人飛撲抱抱，還總是很盡責地站在櫃台「招待客人」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
日前一名愛貓的同事泡了一杯咖啡放在櫃檯，由於暫時忙碌未喝完的咖啡冷掉了，剛好店長棠棠坐櫃台上站崗，無意間將長長的尾巴落入咖啡杯裡，當下Tina與同事笑翻了，因為看起來就像棠棠用尾巴「幫攪拌」咖啡，立刻拍下照片後趕緊將牠擦乾，而棠棠還一臉莫名其妙不知發生何事，更有趣的是該名同事繼續把咖啡喝完，還表示「特調的特別好喝」！

▲日前同事泡了一杯咖啡已經冷掉，沒想到棠棠剛好在櫃檯上，把尾巴放進杯子裡「幫忙攪拌」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲日前同事泡了一杯咖啡已經冷掉，沒想到棠棠剛好在櫃檯上，把尾巴放進杯子裡「幫忙攪拌」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲後來該名同事還把「調味過的咖啡」喝完，並表示：「特別好喝喔！」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
▲後來該名同事還把「調味過的咖啡」喝完，並表示：「特別好喝喔！」（圖／粉專AA+artist77亮妍生活館授權提供）
Tina將照片分享在愛貓聯盟後，立刻引起許多網友笑噴表示：「主子只是想幫忙攪拌均勻」、「貓尾咖啡～保證環保～內用可無限續攪」、「78號桌來賓為您點唱一首：走味ㄟ尬B」、「賺到了直接變麝香貓咖啡」、「店長表示：我幫你試溫度～不燙了，可以喝了」、「這是招牌咖啡呀！懂不懂啊！」、「喵：加熱中請稍後～」、「不假他人之手，只靠一尾之力」（編輯：陳珮瑜）

關鍵字

咖啡 貓店長 尾巴 特調咖啡 攪拌

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