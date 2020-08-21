貓店長用尾巴攪拌冷掉的咖啡　愛貓職員：特調的更好喝！

Tina受訪時表示4歲的虎斑貓店長「林棠棠」是還在幼貓時期就養到現在的貓咪，當時一位客人表示有一隻幼貓從公司天花板掉下來，同事用掃把想將牠趕出店，但是牠太害怕躲在深處，客人知道Tina的店有幫忙愛媽安置送養以及餵食浪浪便請她們出手相助，沒想到這一答應就開啟與棠棠的緣分。在棠棠之後店內陸續又收編了4隻浪貓，雖然棠棠個子最嬌小，但是最貼心又愛撒嬌，不僅會「飛娥撲火式抱抱」，還是個十足的管家婆，店裡進貨或是有來客的包包都要「檢查過一輪」，會幫忙照顧救援的浪浪，而且最愛坐櫃台招呼客人，簡直就是正港「招財貓」！
日前一名愛貓的同事泡了一杯咖啡放在櫃檯，由於暫時忙碌未喝完的咖啡冷掉了，剛好店長棠棠坐櫃台上站崗，無意間將長長的尾巴落入咖啡杯裡，當下Tina與同事笑翻了，因為看起來就像棠棠用尾巴「幫攪拌」咖啡，立刻拍下照片後趕緊將牠擦乾，而棠棠還一臉莫名其妙不知發生何事，更有趣的是該名同事繼續把咖啡喝完，還表示「特調的特別好喝」！
Tina將照片分享在愛貓聯盟後，立刻引起許多網友笑噴表示：「主子只是想幫忙攪拌均勻」、「貓尾咖啡～保證環保～內用可無限續攪」、「78號桌來賓為您點唱一首：走味ㄟ尬B」、「賺到了直接變麝香貓咖啡」、「店長表示：我幫你試溫度～不燙了，可以喝了」、「這是招牌咖啡呀！懂不懂啊！」、「喵：加熱中請稍後～」、「不假他人之手，只靠一尾之力」（編輯：陳珮瑜）