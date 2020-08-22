房價創新高卻還買房？網一面倒吐「悲慘現況」：真的恭喜

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「房價創新高，買房的是智障嗎？」的文章表示，「房價目前是有史以來新高，除了台北之外的地區都漲翻了，結果銀行的房屋貸款餘額竟然也創新高，在房價這麼高的時間點買房的，是不是盤子？有卦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，沒想到網友們一面倒的點出「悲慘現況」，直言「有買到的人真的就恭喜」，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「再怎麼盤也沒有租房子的盤」、「現在不買，要等兩倍在買逆」、「你不買，就一直漲上去啦！」、「我罵了八年，去年買了」、「你存了10年要買房，結果發現漲100萬」、「不買不會被綁住20年。但買了可以抵通膨」、「現在不買以後更貴，時間拉長回頭看現在算便宜的」、「今年買明年賺孫子的份也買三代都會感謝爺爺」、「因為房價不會跌」、「房價只有貴跟更貴」。
事實上，根據內政部不動產資訊平台網站中指出，本季（109年第1季）全國住宅價格季指數為104.69，較上季上漲0.52%，較去年同季上漲3.56%，全國以及六都的住宅價格季指數在近期均呈現上升的走勢，而全國住宅價格季指數也從105年下半年開始緩步上升。（編輯：王柏文）