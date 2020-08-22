🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

房價創新高卻還買房？網一面倒吐「悲慘現況」：真的恭喜

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 10:45:19update2020-08-22 10:46:41

▲房價創新高卻還買房？網一面倒吐「悲慘現況」。（圖／NOWnews資料照片）
▲房價創新高卻還買房？網一面倒吐「悲慘現況」。（圖／NOWnews資料照片）
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。對此，就有網友討論「為何房價創新高卻還買房？」貼文引發熱議。

▲買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「房價創新高，買房的是智障嗎？」的文章表示，「房價目前是有史以來新高，除了台北之外的地區都漲翻了，結果銀行的房屋貸款餘額竟然也創新高，在房價這麼高的時間點買房的，是不是盤子？有卦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，沒想到網友們一面倒的點出「悲慘現況」，直言「有買到的人真的就恭喜」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「再怎麼盤也沒有租房子的盤」、「現在不買，要等兩倍在買逆」、「你不買，就一直漲上去啦！」、「我罵了八年，去年買了」、「你存了10年要買房，結果發現漲100萬」、「不買不會被綁住20年。但買了可以抵通膨」、「現在不買以後更貴，時間拉長回頭看現在算便宜的」、「今年買明年賺孫子的份也買三代都會感謝爺爺」、「因為房價不會跌」、「房價只有貴跟更貴」。

▲全國住宅價格季指數趨勢圖。(圖／翻攝自內政部不動產資訊平台網站)
▲全國住宅價格季指數趨勢圖。(圖／翻攝自內政部不動產資訊平台網站)
事實上，根據內政部不動產資訊平台網站中指出，本季（109年第1季）全國住宅價格季指數為104.69，較上季上漲0.52%，較去年同季上漲3.56%，全國以及六都的住宅價格季指數在近期均呈現上升的走勢，而全國住宅價格季指數也從105年下半年開始緩步上升。（編輯：王柏文）

關鍵字

通膨 不動產 住宅 台灣 房子 買房 房價

NOW民調中心

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽