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月薪十幾萬的生活長怎樣？他曝真實日常　眾人一看全跪了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 11:03:27

▲一名網友於PTT上分享了自己月薪10幾萬的生活，卻引來許多網友嚇傻直呼「一堆30K的應該過得都比你開心！」（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名網友於PTT上分享了自己月薪10幾萬的生活，卻引來許多網友嚇傻直呼「一堆30K的應該過得都比你開心！」（示意圖／NOWnews資料照）
擁有高薪的工作，相信是不少人嚮往的。不過，就有網友指出，自己的月收入有十幾萬之多，但當他透露自己的日常生活後，卻引來不少網友傻眼直呼「一堆30K的應該過得都比你開心！」

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己一家人學歷都比較低，而自己是唯一有上過高中、大學、研究所的人，「以前家人的工作是大樓管理員、清潔工、時薪店員、業務助理，總之因為自己的努力跟幸運，終於能達到月薪十萬以上了」。

但儘管月收入上看十幾萬，原PO的生活卻沒有想像中美好，他透露自己不捨得開冷氣，電費只要破千就會覺得奢侈，衛生紙也只買最便宜的，在外面吃一餐只要超過100元就會覺得太貴。除此之外，機車也是向親友借，換機油盡量都找150元換一次的，停車收費超過20元就會很在意；另外，原PO坦言治裝費都不會買超過500元，「剪裁很爛布料也很爛，而且大概幾年買一次衣服，難得出去吃餐廳也會拼命找折價」。

他還表示，就算月收10多萬元，他也覺得自己買不起房子，總是向親友租借雅房生活，「因為房租優惠其他條件都不考慮了，難得放假也盡量找工作來做、多少賺點。現在還在用iPhone6，而且覺得可以要再用3年以上比較划算」。這樣的狀況，也讓原PO好奇提問，「想知道在台北生活 月薪十萬還是很辛苦嗎？其他人如果月薪十萬了會過怎樣的生活？覺得要是一直這樣工作下去好像會很厭世啊。」

▲原PO分享自己月收10幾萬的生活。（圖／翻攝PTT）
▲原PO分享自己月收10幾萬的生活。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，就引來網友討論，其中不少人都被原PO壓抑的生活感到震驚，「為什麼不讓自己的生活好一點，一堆30K的應該過得都比你開心」、「你的情況及心態感覺在哪都會很辛苦呢～跟台北無關」、「你的心窮吧！辛苦賺錢也要適當花錢，衣服不求名牌，至少要乾淨夠新，別穿都變荷葉領還不丟，房子可以靠慮買間套房自住，工作累了，出去走走散心」、「你這樣賺10萬跟賺3萬有什麼差別？只差在存款數字多寡」、「享受生活啊啊！！培養興趣也好」。

甚至也有人建議原PO可以將存款拿去理財投資，直言「學習投資理財吧！試著去用錢來幫你賺錢，我認為很適合省錢的你」、「節儉是好事，要適時獎勵自己，不要過度都是有益生理、心理健康的！可以閒暇時間看看理財書也能好好運用自己辛苦省下的金錢」、「不需要強迫自己學花錢，把錢用來做未來的規劃，像投資或是創業等等，脫離用時間換取金錢的階段，生活改變之後自然會找到新的出路」。

不過，有網友也點出原PO之所以如此節儉的原因，「因為已經過慣窮日子，你的生活模式就被固定了，物慾很低」、「有錢的過的節儉，該節儉的卻過的比你有錢，呵！個人消費觀念有時和背景有關」、「有些人是刻意省，有些人是真的物慾低，就算錢很多也沒什麼太多需要，你應該是長期自小累積的習慣，順應自己的心吧，沒什麼想花的也不需硬花，倒是要學著理財投資。懂得生活比較重要，但那不一定得花到錢。」（編輯：陳雅雲）

關鍵字

理財 工作 投資 月薪 生活

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