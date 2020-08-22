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同事組裝電腦忙超久！他出手20分鐘搞定　下秒卻被開除了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 12:57:30

▲一名網友指出，自己在電腦公司上班，但因展現出高效率的工作方式，因而慘遭公司開除。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲一名網友指出，自己在電腦公司上班，但因展現出高效率的工作方式，因而慘遭公司開除。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
不少人認為在工作中展現出高效率的認真態度，可能會因此得到主管或老闆的青睞、賞識。不過，就有網友指出，自己在電腦公司上班，卻因為傑出高效率的工作方式，反而成為被開除的理由。

原PO於《爆怨公社》上發文，表示自己對於修電腦十分拿手，他以為這項專長能讓他在電腦公司工作長久，沒想到最終卻被公司開除了，「我用高效率把全公司所有要修的電腦十幾台，用五個小時一次修光，主要是我整合了更新包，安裝好的系統都不用浪費時間線上更新，可以少浪費40分鐘，安裝軟體都用批次檔一次跑完，其他工程師都沒事情做了，結果被開除了」。

他也透露，自己的同事光是組裝和重灌的步驟，就要花費2個小時，而自己為了效率，以自己的方式就將時間壓縮到了20分鐘就完成。但高效率的作法，卻成為被開除的理由，公司認為原PO不按照正統的安裝步驟，而以自己的方式就將一小時的工作，壓縮到10分鐘就完成，認為太過愛表現自己的技術了，「可能這樣雖然快，但是只有我掌握技術，別人也沒辦法複製，也沒有要跟同事打交到聊天，不融入團體」。

最終落得被開除的下場，原PO也無奈直喊「早知道一開始我就看別人修電腦的速度，謙虛一點，照別人的速度去修就好，太過於高效率反而同事對我不滿，老闆為了顧全大局，為了團隊所以開除我，因為我一個人引響了整個團隊，讓別人沒事情做。」更感嘆「老闆要的是團隊和諧，而不是效率，我搞錯方向了」。

▲原PO指出，自己雖然以高效率的手法將工作完成，卻被公司以太愛表現自己和沒有照SOP執行工作為理由開除。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO指出，自己雖然以高效率的手法將工作完成，卻被公司以太愛表現自己和沒有照SOP執行工作為理由開除。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文一曝光後，也引來不少網友回應，「試著別待工作，當老闆試試？」、「你是老闆的料，員工不是你這樣」、「聽起來你很厲害，但是沒有遇到好老闆好公司」、「你是個好員工，但是你適合獨處」、「職場上會做人比會做事重要」、「能力太強會有鶴立雞群的感覺」。

甚至也有許多同業紛紛留言，「不過就你的裝法，裝一般家用或許還行，如果是要跑系統，那IT主管會讓你這麼搞？那應該準備迎接災難，在SI來說一步一腳印，是不會允許自以為是的，有些災難不是你扛得起的」、「電腦業的悲哀！我也是，最近搞得很煩，事實就是...按部就班就好，也不需要會太多，讓老闆知道越多技能，他只會想辦法榨壓你，不會想辦法幫你加薪～攤手」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

開除 工作 能力 修電腦 職場

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