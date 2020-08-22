農曆七月要當心！易被沖煞「生肖＆出生月組合」曝光

生肖雞和農曆八月出生者
進入農曆七月，生肖雞和農曆八月出生的人要特別注意財務管理的問題，因為你目前正要進入劫財、破財的運勢，在農曆七月下決定、做事前多檢查是絕對必要的。所謂「破」就是失去、損耗、破敗、破散，無論是在待人接物還是處理感情與金錢合夥投資，都需要格外的謹慎。 「破」這個字，影響可大可小，如果在商業合作方面就是容易破局，在婚姻感情方面就是破裂，在財運投資方面就是破財。天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是像徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！
生肖羊和農曆六月出生者
進入農曆七月，生肖羊和農曆六月出生的人要特別注意自身安全，容易受小人迫害，莫名其妙背黑鍋，明明不是你主責的專案，卻因為其他同事的失誤，導致你在職場地位不保，另外在交通安全上也要多留心，上下車注意腳步要踏穩，通勤族如果騎電動車，記得前一天要注意電量是否充足；健康議題也要特別注意，最近身體如果有一點小病痛，千萬不要不以為意，小病即就醫，不要等到痛到受不了才要看醫生喔。天然的藥師琉璃孔雀石手鍊，增強你的健康運。
生肖馬和農曆五月出生者
進入農曆七月，生肖馬和農曆五月出生的人要特別注意人與人之間的關係，近期比較容易衝動、急躁、易怒，在做任何事情與判斷的時候都有些魯莽和不理性，對你的生活、工作、愛情，甚至健康都有很大的影響。可能因為一時判斷失誤，投資一大筆錢，讓你身上突然沒有現金周轉，導致生活拮据；因為一點芝麻綠豆般的小事跟另一半鬧翻，誰都不讓步，甚至鬧到要分手；工作上因為太心急，讓報表錯誤百出，差點回家吃自己。黑鈦晶狐仙手煉屬水，主財、靈感、擋煞、除爛桃花。
生肖兔和農曆二月出生者
進入農曆七月，生肖兔和農曆二月出生的人要特別注意官司是非、合約訴訟的問題，要注意自己的情緒比較容易受外人影響，而自亂陣腳。特別要小心小人當道，若是做事太過高調自滿，容易被抓住小辮子，或是被有心人見縫插針，讓你在工作丶生活上更是如坐針氈。職場中的上班族、或自行創業者也要特別謹慎，簽約之前再三檢查合約內容，以免在簽約的前一刻出問題而丟了大機會，嚴重一點可能惹上官司纏身。天然的黑曜石，幫助擋煞、排除負能量。
生肖鼠和農曆十一月出生者
進入農曆七月，生肖鼠和農曆十一月出生的人要好好照顧自己的身心靈，你近期會特別焦慮，感覺自己的心情鬱悶和不開心。這種莫名其妙的焦躁、焦慮，甚至引發憂鬱的現象將席捲而來，受到內心負面情緒的干擾，你在做任何事情會變得舉棋不定、優柔寡斷、甚至是裹足不前，讓你平白喪失許多可以發光發熱的機會。八月份又恰好碰上立秋，古有云『多事之秋』這個時節你更會放大一些小事來尋自己不開心。天然的紫水晶幫助沉澱思緒，開發智慧。
易被沖煞的生肖開運法
A.破財消災，獻血積德：破財建議可以清空網路購物車，買生活必需品當做禮物送家人、朋友，花錢可破財消災。另外可以去捐血中心捐血，一來做善事積福德，二來化解血光之災。
B.行事低調，桃花非福：在農曆七月最好行事低調，別太招搖，以免遭來不必要的麻煩。
C.佩戴適合的水晶：按照自己八字的生肖佩帶一個三合貴人生肖手鍊，或適合佩帶的神獸來守護自己，也可以使用太歲靈圖保平安。（編輯：賴詠璿）
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