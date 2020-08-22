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金融業vs科技業哪個好？兩派人馬戰翻揭差異：真的不容易

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 14:01:33

▲金融業vs科技業哪個好？兩派人馬戰翻揭差異。（示意圖／資料照片）
▲金融業vs科技業哪個好？兩派人馬戰翻揭差異。（示意圖／資料照片）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上各式各樣的工作，到底哪個才是民眾最熱門搶手的？因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「金融業和科技業到底哪個好？」沒想到引發兩派網友紛紛論戰，甚至更揭露出其中的差異，引起熱議。

▲金融業。（示意圖／翻攝
▲金融業。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「金融業vs科技業？」的文章表示，「科技業錢不多，賺辛苦錢，性別比荒謬，適合普通人。金融業錢多，賺精神高壓錢，性別比合理，適合怪物。這兩個哪個比較好？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派的人馬更是戰翻，揭露出了這兩種行業的差異，直言「真的都不容易」，留言區蓋起高樓。

▲科技業。（示意圖／取自pixabay）
▲科技業。（示意圖／取自pixabay）
有網友點出「金融業」的現況，「金融一堆低薪」、「金融業要業績，科技業賣肝不用跪舔客戶」、「金融要錢多，肝也要壞掉」、「金融業，職缺少被取代性高」、「金融業如果搞輪班制度，錢不會比科技業少啊」、「金融業不做業務，薪水不高」、「金融業真的很操，每天平均工時16超想死，壓力真的大到上班會躲去廁所哭」、「金融要錢多很累，賣掉自尊，高PR當科技人輕鬆多了」，而另一部分的網友對於「科技業」的看法則是「四大四中理工碩個個有房有車，有生小孩的要選對科系」、「科技業最底層的工程師就可以250萬，金融業可能要到處長吧」、「理工的路就是比較穩啦」。

不過就有一位在職場打滾已久的網友點破這兩種行業的差異性，他認為「科技業薪水均值較高，標準差較小；金融業平均年薪不會這麼高，標準差比較大」，他更接著分析，「最近開同學會，發現在科技業的同學已經年薪300萬了，大部份的人都200至250萬左右，金融業的話平均我記得有150萬就偷笑了，不過如果是主管級以上，年薪應該會破300萬，屌打科技業，金融業的『實力』可以用『家世』來轉換，蠻吃血統跟出生的，沒血統通常爬不上去」。（編輯：王柏文）

關鍵字

年薪 科技業 百萬 工作 職場 金融業 薪水 家世 實力

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