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飯局上女友超崩潰！男方「1行為」太瞎　全場嘆：快放生

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 14:38:09update2020-08-22 14:39:09

▲飯局上女友超崩潰！男方「1行為」太瞎。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲飯局上女友超崩潰！男方「1行為」太瞎。（示意圖／翻攝Pixabay）
由於每個人的成長環境不同，對於金錢的價值觀也會有所不同。而成年男女約會之際，金錢是一個看似現實卻又無法迴避的考量條件。因此近日在網路上就有一位女網友分享了自己和男朋友去參加朋友飯局的過程，在用餐時男友和友人聊天時的「1行為」，讓原PO傻眼，引起熱議。

▲有一位女網友分享了自己和男朋友去參加朋友飯局的過程，在用餐時男友和友人聊天時竟透露出自己的薪資。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲有一位女網友分享了自己和男朋友去參加朋友飯局的過程，在用餐時男友和友人聊天時竟透露出自己的薪資。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「被男友說出隱私」的文章表示，「第一次和男友一起參加他朋友的飯局，用餐時他們聊到工作上的事，我沒有仔細在聽，也沒有參與」，沒想到原PO男友竟沒經過原PO同意，突然告訴聊天對象原PO的薪資，更表示「她的薪水也才x萬而已」，此舉讓原PO非常不能接受，事後更認為「平時問別人薪水就是一件沒禮貌的事，擅自說出親近的人的隱私是在想什麼啊」，而雖然原PO男友道歉解釋是「當下一時聊太開心了沒想這麼多，也不知道薪資不能隨便講」，但原PO心中仍然不太能諒解，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒的表示「不太行欸，感覺很不尊重人」、「二話不說直接分手...先不說別的，光不尊重個人隱私這一點，就真的不用再說了，這一點在國外就是禁忌，再熟的人也不能如此，更不用說一個人賺多少錢是他個人的事，他能洩漏妳的薪資，改天他就能洩漏你更不想被別人知道的事」、「認真勸分手，你在旁邊都可以毫無顧忌地用略帶不屑的語氣說出你的隱私，完全沒把你放在眼裡。他根本不認為這是錯誤行為，還要等你抱怨才道歉，這種毫無分際判斷能力的人，誰知道他在你背後跟朋友喇賽時會爆出什麼更誇張的私密」、「超不尊重啊，還不逃喔，快放生」、「這真的很不尊重很不行，建議分」、「超爛，這種人很噁心」。（編輯：王柏文）

關鍵字

薪資 女朋友 情侶 隱私 男朋友 飯局 放生 分手

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