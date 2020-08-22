飯局上女友超崩潰！男方「1行為」太瞎　全場嘆：快放生

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「被男友說出隱私」的文章表示，「第一次和男友一起參加他朋友的飯局，用餐時他們聊到工作上的事，我沒有仔細在聽，也沒有參與」，沒想到原PO男友竟沒經過原PO同意，突然告訴聊天對象原PO的薪資，更表示「她的薪水也才x萬而已」，此舉讓原PO非常不能接受，事後更認為「平時問別人薪水就是一件沒禮貌的事，擅自說出親近的人的隱私是在想什麼啊」，而雖然原PO男友道歉解釋是「當下一時聊太開心了沒想這麼多，也不知道薪資不能隨便講」，但原PO心中仍然不太能諒解，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒的表示「不太行欸，感覺很不尊重人」、「二話不說直接分手...先不說別的，光不尊重個人隱私這一點，就真的不用再說了，這一點在國外就是禁忌，再熟的人也不能如此，更不用說一個人賺多少錢是他個人的事，他能洩漏妳的薪資，改天他就能洩漏你更不想被別人知道的事」、「認真勸分手，你在旁邊都可以毫無顧忌地用略帶不屑的語氣說出你的隱私，完全沒把你放在眼裡。他根本不認為這是錯誤行為，還要等你抱怨才道歉，這種毫無分際判斷能力的人，誰知道他在你背後跟朋友喇賽時會爆出什麼更誇張的私密」、「超不尊重啊，還不逃喔，快放生」、「這真的很不尊重很不行，建議分」、「超爛，這種人很噁心」。（編輯：王柏文）