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畢業馬上考公務員值得？過來人抖出「暗黑真相」：太後悔

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 15:14:02

▲一名網友於PTT上提問，若畢業後就考取公職，會比工作多年後才考來得好嗎？對此，就引來許多過來人解答。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲一名網友於PTT上提問，若畢業後就考取公職，會比工作多年後才考來得好嗎？對此，就引來許多過來人解答。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
公務員被認為是一個鐵飯碗的工作，不少人擠破頭拚考試，就是會了得到工作機會。不過，就有網友指出，自己有晚輩在詢問畢業後馬上考公職，會不會比工作幾年才考來得好呢？對此，就引來許多過來人曝光答案。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己的晚輩在詢問若畢業後立馬考公職，會不會比起工作了5、6年或10年以上才考來得好呢？「除了早點累積年資外，職等容易爬得比較高，在外工作載浮載沉，換來換去，也無法累積人脈，感覺愈早比較好就是了？」

▲原PO提問，一畢業就考取公職是否比出社會幾年後來得好呢？（圖／翻攝PTT）
▲原PO提問，一畢業就考取公職是否比出社會幾年後來得好呢？（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就有不少過來人反而建議畢業後可以先多闖蕩看看社會，直言「公職的缺百百種，沒人可以保證你遇到哪種，還有上了公職你這輩子就很難壯遊，像是出國玩耍一兩年，最快的話25～30進入公職即可。以過來人身分你參考看看」、「剛畢業比較容易唸書考試，但容易缺人際和社會歷練而適應不良，越想往上爬越需要不同經驗加成」、「公務員動不動就被檢舉起訴，跟以前情況差多了，沒在外面被工作過，太早當公務員只會嫌東嫌西不知珍惜」、「畢業就考上了！現在後悔莫及」。

不過，也有網友提出不同看法，認為公務員薪資比起不少職缺高，且畢業後就考上公職若感到不適應還能即早轉行，「直接考！外面的私企都非常差，只是浪費時間」、「要去公務員體系就直接考，不適應還可以轉」、「文組還是早點上榜比較好吧！何況上榜後分到屎缺重考的例子也是一堆，早點考早點上岸」。

但也有人認為公職是否適合一個人，還是得看自己的個性和對未來的期望，直言「看你個性吧！如果沒很缺錢又沒什麼夢想，適合做公務員」、「現在環境要不是pr值超高，或你是求創新突破的個性，就去當」、「看個性，而公務人員好不好考要看類別」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

畢業 工作 公職 薪水 公務員

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