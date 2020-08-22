認識沒幾天！男聊天「撩妹金句」連發　她當場崩潰：太噁

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己住在台北，不久前在網路上認識了一名住在台中的男生，兩人通常都用LINE聊天，每次都僅會回個5句左右，通常3-4小時會回覆一次，聊天內容也很正常。但某日她突然收到對方傳來訊息邀約：「直接衝一波台中了啦，我帶你到處走走」，原PO見狀也立馬婉拒，但對方仍不死心再度提問「為了我還沒有毅力嗎？」
她也打槍對方回道「我很懶啦，除非是為了身邊朋友哈哈」，但男方卻回應「為了你未來男友，今天狂撩，嘿嘿」。然而原PO最終仍明確地拒絕，沒想到對方又多補一句「明明就喜歡，在那邊」。
面對這樣的狀況，也讓原PO崩潰求助，「到底？？？？？這對女生來說真的有撩到嗎？只有我覺得有點噁心嗎？我們根本認識不到幾天啊！甚至沒有見過面，到底為什麼會覺得我喜歡他？還是我做錯什麼了嗎…」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也傻眼直呼「是在撩人沒錯，但看起來亂槍打鳥看誰上當」、「他的招式就這樣，對你沒效沒差，下面一位」、「撩妹技巧很low」、「在撩，但自以為是，超讓人反感的」、「釣不到就換下一個」、「那種網路招式吧！你若放任，接下來他就會認定你有意，是我就閃人了，頗噁」。（編輯：陳雅雲）