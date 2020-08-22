鬼月長輩狂叮嚀「晚上不能曬衣服」　兩派網戰翻：煞到怕

原PO提到，每次都被長輩罵說「鬼月晚上不能洗衣服、曬衣服」，否則可能會遭惡靈附著衣服，甚至引來魔神仔，不禁疑惑表示「難道都不曬，他就不會自己爬進來嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我也是照洗欸，像我們這種晚上才下班的人，那七月不能洗衣服，不就要放到衣服臭掉等過了才能洗」、「那用滾筒洗衣機烘乾的咧，都在洗衣機裡面」、「應該是說不要晾在外面，就是陽台還是騎樓，老一輩是這樣說啦」、「那是因為晚上有蟲還有夜間視線不良的問題」、「現在人都忙工作，不在晚上洗曬，早上哪有空」。
不過，許多網友認為寧可信其有，不可信其無，「危險地方少去，話別亂講，其他的很平常的事，不要太誇張就好囉，主要還是要互相尊重，生人，死人都一樣，現在真的覺人還比較可怕，哈哈」、「人行正事，敬鬼神」、「是不要穿半夜曬的衣服，然後隔天拿下來之後甩兩下」、「我以前也不信，後來煞到了就怕了」、「我有聽過有個媽媽說他小孩看過飄穿曬在外面的衣服，其實看自己信不信，我是盡量配合，真的沒辦法就還是只能曬晚上囉」。
據《三立新聞》報導，命理師楊登嵙表示，若依照民俗的說法，晚上曬衣服的確容易「卡到陰」，不過盡量避免曬在戶外，室內一樣可以曬衣服。（編輯：賴詠璿）