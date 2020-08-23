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男生幫忙剝蝦真的有加分？兩派女友戰翻揭關鍵：太恐怖

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-23 10:03:53update2020-08-23 10:04:43

▲男生幫忙剝蝦真的有加分？兩派女性戰翻揭關鍵。（圖／翻攝自臉書粉專）
▲男生幫忙剝蝦真的有加分？兩派女性戰翻揭關鍵。（圖／翻攝自臉書粉專）
情侶交往除了彼此共同努力經營關係外，也會分享生活中的每個小細節，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「男生幫忙女孩子剝蝦真的有加分嗎？」沒想到卻引起兩派女性網友戰翻，甚至更揭露出關鍵直言「真的恐怖」，引起熱議。

▲「剝蝦」或許是現代男生都必須要學會的技能，除了能夠在關鍵時刻剝給自己的愛人吃，更能夠展現自己疼愛細心的一面。（示意圖／翻攝自
▲「剝蝦」或許是現代男生都必須要學會的技能，除了能夠在關鍵時刻剝給自己的愛人吃，更能夠展現自己疼愛細心的一面。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「幫忙剝蝦子的男生有加分嗎」的文章表示，「今天天氣微涼，跟妹妹睡到剛剛才來吃飯，我們去信義區某間百貨樓下的石頭火鍋吃飯，吃一吃看到隔壁男女的女孩點了一鍋蝦子鍋，女孩煮好蝦子後，男生馬上走到女生桌子旁邊站著幫他剝蝦，整鍋蝦剝好好，女孩們會幫忙覺得剝蝦的男生有加分嗎？無論是情侶身分還是朋友身分或是追求者身分」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

有網友表示「貼心，加分」、「喜歡的男生幫剝蝦加分，沒感覺的男生沒加分，選我正解」、「加爆」、「幫忙剝蝦很棒啊，寵愛的表現，心意問題」、「在家我爸會幫我剝好，外出都要男友幫我剝，久了他們也就都會主動剝好了」、「情侶加分，只是朋友就有點過了」。

雖然「剝蝦」或許真的是男生對女孩子心意，但「手千萬要洗乾淨」，因為大多數的女網友認為「手不乾淨剝蝦真的超噁心」，「我妹表示男生手乾不乾淨啊」、「沒有加分，我自己剝比較快，而且不喜歡吃人家手摸過的」、「沒有，覺得很做作」、「沒有，手不知道乾不乾淨，剝了我也不敢吃」、「吃別人剝的蝦，防疫觀念0分」、「噁心，細菌很多」、「男生手很髒吧」、「不洗手就剝蝦的也太噁了吧，不論誰要吃」。（編輯：王柏文）

關鍵字

心意 男友 情侶 貼心 女友 剝蝦 蝦子 男生

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