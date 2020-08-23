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男友當兵女方竟懷孕？他1動作竟反轉真相　悲慘結局曝光

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-23 10:42:00

▲男友當兵女方竟懷孕？他1動作竟反轉真相，悲慘結局曝光。（示意圖／取自國防部發言人臉書）
▲男友當兵女方竟懷孕？他1動作竟反轉真相，悲慘結局曝光。（示意圖／取自國防部發言人臉書）
台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但許多情侶對於面對「當兵」這回事還是會有許多的問題，近日就有網友在網路上PO出一篇文章表示「自己當兵的時候，女友竟然懷孕了」，沒想到對於這樣的情況，他靈機一動反轉了真相，結局曝光後，引起熱議。

▲當兵。（示意圖／翻攝自
▲當兵。（示意圖／翻攝自 mna23951723 IG ）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上 PO 出一篇「女友懷孕了，但不是我的」的文章表示，「女友昨天跟我說她懷孕了，現階段我們沒有養小孩的能力，生下來也只是害了他而已」，因此原PO和女友討論過後決定將孩子拿掉，不過原PO轉念一想，他認為「我這四個月都在當兵欸，放假跟女友發生關係，也都有戴套啊，即便是套子破掉我當下也會發現才對」。

因此原PO在好奇心驅使下，趁女友去洗澡時「偷看了對方的手機」，結果發現原來原PO女友在原PO當兵的時候「不只跟一個人發生關係，所以小孩是誰的也找不出來」，這讓原PO傻眼直呼「這會不會太過份啊...」事後，原PO也表明已經和女友攤牌了，對方也坦承了所有事，原PO也決定「等她手術一結束，我馬上跟她分手，手術的錢她沒有辦法給我，我只好跟她家裡拿了，沒道理不是我搞的事，還要我付錢，雖然讓她家人知道很狠，但她對我做的事更狠」。

▲懷孕。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲懷孕。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，網友們紛紛表示「比起驗是誰的小孩，先驗你自己的身體吧，跟多人發生關心好噁心你還不怕」、「別放生啊，免費老爸」、「根本綠得跟綠巨人一樣」、「愛是一道光，綠到你發慌」、「綠帽別戴歪了」、「這種女生你留著吧，別放出來害人」。（編輯：王柏文）

關鍵字

綠帽 男友 情侶 女友 懷孕 背叛 當兵

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