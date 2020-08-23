施工見地板「少2塊磁磚」！師傅全發毛　內行揭恐怖真相

原PO在《靈異公社」貼文指出「最近到了要施工的住宅之後，一上二樓就先看見一個紅包，樓梯間還放置了一把菜刀，不只如此，到了三樓後地面還有一個拐杖，而下方的磁磚詭異的少了兩塊，其樣貌不像是自然破裂被挪開，而是切割得相當工整」讓原PO看了直呼「背脊發涼」。
貼文一出，網友紛紛回應「這個月份看到這個真的可怕」、「什麼意思我怎麼看不懂」、「看起來很正常啊有什麼不對的地方嗎」、「那兩塊少的磁磚也太工整了吧」、「這應該是做什麼法的吧」、「這些東西怎麼看都不尋常啊」、「磁磚超工整真的詭異」。
而也有內行的網友透露，之所以會拆掉那兩片磁磚，應該是與「屋內有人上吊身亡」有關係，按照習俗，如果有人在屋內身亡，梁柱要拆掉，還要替往生者做「解開繩索」的象徵性動作，接著再掀開地板，把土一起挖走，以免煞氣殘留，但現今大多以「打掉磁磚」來象徵挖土的動作；至於放菜刀以及紅包等物品，應是有「砍煞」的意味。（編輯：張嘉哲）
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