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媽衝藥局買口罩！藥師驚爆「國家口罩隊」秘密　台人看傻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-23 13:02:19

▲近日新冠肺炎疫情微幅升溫，不少民眾又開始到藥局領取實名制口罩。（圖／讀者提供）
▲近日新冠肺炎疫情微幅升溫，不少民眾又開始到藥局領取實名制口罩。（圖／讀者提供）
新冠肺炎疫情持續延燒，而目前民眾不只能夠到藥局購買實名制的口罩，也能在許多實體通路買到，近日，就有網友表示，自己去藥局買口罩的時候，竟意外聽到藥師對著一名婦人爆料「國家口罩隊」的秘密，貼文引發熱議。

原PO在《口罩現貨資訊專區》貼文指出「剛剛去換實名制口罩，排隊在一個婦人後面，她正在問現場盒裝口罩，結果聽到價格說好貴！然後問現在有沒有單價5元的盒裝？」沒想到藥師竟然直接回「5元的口罩就只有實名制的，而且實名制口罩品質都是劣品，是廠商不要打下來分給國家的，其它好的才會留盒裝」該番話也讓原PO傻眼表示「話不應該這樣講」。

▲隨著台灣疫情微幅升溫，不少人到藥局等實體通路開始購買口罩。（圖／NOWnews資料照片）
▲隨著台灣疫情微幅升溫，不少人到藥局等實體通路開始購買口罩。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，吸引許多網友紛紛回應「真的很傻眼，超缺德」、「是哪一間的藥師阿，可以檢舉他吧」、「我猜是實名制藥局賺的錢少，盒裝賺比較多才這様說」、「這藥師是為了賺錢亂講話嗎，會被告的」、「好扯，國家盡心盡力幫忙人民，結果被這樣說」、「藥局為了賺盒裝的錢當然會這麼說」、「想賣盒裝才這樣說吧，但是太缺德了」。

事實上，對於實名制口罩品質低落一事，食藥署就曾經說明，口罩的厚薄不一，視各廠的工法而定，各藥局買到的口罩來自不同家廠商，但都是口罩國家隊生產的；為了避免買到品質不佳的口罩，建議民眾拿到有問題的口罩可馬上向藥局反應退換，並沒有所謂實名制是廠商淘汰的二等品一事。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 國家口罩隊 搶購 劣質品 藥局 新冠肺炎

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