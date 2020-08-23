女嘆「月賺30K」遭碩班男友嘲笑　學生一面倒：真的不OK

這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上 PO 出一篇「被男友看不起」的文章表示，「大學畢業之後男友讀碩而我直接出社會工作，一個月薪25k，偶爾假日去兼職打工一個月30k，雖然不多但因為住家裡除了能養活自己也能存點小錢，目前還算滿意」，沒想到原PO的男友卻認為賺這30k根本就是浪費時間認為，「與其去賺那點錢也沒什麼發展，不如投資自己」，甚至對原PO表示「等他畢業就乾脆辭職幫他顧家帶小孩」，這讓原PO心裡非常受傷，「有種被侮辱的感覺....是我太敏感嗎？」此篇文章一出，立刻引起網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示原PO男友的想法真的不OK，「理想的交往中，雙方要互相尊重對方，不論那一方，地位都是平等的。如果他的想法造成妳的不適，那就拒絕他的要求。我認為不論妳們未來是否論及婚嫁，雙方都應該保有自己的經濟自主權，因為誰也不知道未來的變化。在面臨變故時，至少妳還有能夠支持自己的餘地」、「時代不一樣了」、「現在時代不一樣了，指望男人還不如自力更生」、「等他畢業出來被現實痛擊完，就不會說這種垃圾話了」、「很多讀研的也只是沒有目標想繼續讀書罷了，現在又不是唯有讀書高再高沒有好的品德也沒意義」、「我很肯定大學畢業就直接出去工作而且自己還有存款，這已經屌打一堆大學生了，不過換個角度想，脫離了大學就沒有繼續學習，在工作的閒暇之餘繼續投資自己，讓自己越來越有價值是一生的功課」。（編輯：王柏文）