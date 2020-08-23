🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

女嘆「月賺30K」遭碩班男友嘲笑　學生一面倒：真的不OK

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-23 15:26:38

▲女嘆「月賺30K」遭碩班男友嘲笑，學生一面倒（示意圖／翻攝自《Pexels》）
▲女嘆「月賺30K」遭碩班男友嘲笑，學生一面倒（示意圖／翻攝自《Pexels》）
俗話說「職業不分貴賤」，每一份工作都是值得他人尊敬的，不過還是會有些人自視甚高，瞧不起他人。因此，近日有名女網友在網路上分享她自己在外面工作月賺30K，卻被男友嘲笑的自身經歷，讓她感到非常難過，沒想到學生卻一面倒的力挺這位女網友直言「男友這樣真的不OK」，引起熱議。

▲有名女網友在網路上分享她自己在外面工作月賺30K，卻被男友嘲笑的自身經歷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自
▲有名女網友在網路上分享她自己在外面工作月賺30K，卻被男友嘲笑的自身經歷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自 pixabay ）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上 PO 出一篇「被男友看不起」的文章表示，「大學畢業之後男友讀碩而我直接出社會工作，一個月薪25k，偶爾假日去兼職打工一個月30k，雖然不多但因為住家裡除了能養活自己也能存點小錢，目前還算滿意」，沒想到原PO的男友卻認為賺這30k根本就是浪費時間認為，「與其去賺那點錢也沒什麼發展，不如投資自己」，甚至對原PO表示「等他畢業就乾脆辭職幫他顧家帶小孩」，這讓原PO心裡非常受傷，「有種被侮辱的感覺....是我太敏感嗎？」此篇文章一出，立刻引起網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示原PO男友的想法真的不OK，「理想的交往中，雙方要互相尊重對方，不論那一方，地位都是平等的。如果他的想法造成妳的不適，那就拒絕他的要求。我認為不論妳們未來是否論及婚嫁，雙方都應該保有自己的經濟自主權，因為誰也不知道未來的變化。在面臨變故時，至少妳還有能夠支持自己的餘地」、「時代不一樣了」、「現在時代不一樣了，指望男人還不如自力更生」、「等他畢業出來被現實痛擊完，就不會說這種垃圾話了」、「很多讀研的也只是沒有目標想繼續讀書罷了，現在又不是唯有讀書高再高沒有好的品德也沒意義」、「我很肯定大學畢業就直接出去工作而且自己還有存款，這已經屌打一堆大學生了，不過換個角度想，脫離了大學就沒有繼續學習，在工作的閒暇之餘繼續投資自己，讓自己越來越有價值是一生的功課」。（編輯：王柏文）

關鍵字

碩士 工作 畢業 男友 情侶 薪水 嘲笑

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／韓國瑜現身郝柏村追思會成焦點　胡志強疑遭推擠跌倒

影／韓國瑜現身郝柏村追思會成焦點　胡志強疑遭推擠跌倒

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽