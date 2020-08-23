國外疫情已趨緩？他曝「泰國狀況」　眾嚇壞：台人過太爽

看見世界天氣晴貼文指出「一位泰國的朋友說，泰國在這波疫情經濟損害很慘重，很多按摩店、美妝店、酒吧店、路邊攤都倒光光，芭提雅最熱鬧的洋人街也倒了ㄧ堆店，秀場及紅燈區根本沒人，曼谷市中心的娜娜區平常ㄧ到晚上就車水馬龍，現在沒什麼人在路上走，更別說很多飯店及伴手禮店，在沒有觀光客的情況下，只能用慘字來形容。」
「泰國朋友說以前搭曼谷捷運都要排隊，現在都不用排，以前攔計程車會被拒載，現在隨便攔先上車再講去哪都可以，泰國ㄧ年有近4000萬的觀光客入境，許多百姓倚靠著觀光客維持生計，如果再持續這樣下去，泰國將會倒更多店，因為觀光錢潮對他們來說太重要，沒有人有本錢可以撐到明年，況且明年的狀況是未知數」。
泰國的朋友問「台灣呢？」我回答「台灣很正常，捷運ㄧ樣人多、景點ㄧ樣人潮滿滿、餐廳ㄧ樣要訂位、百貨公司ㄧ樣人來人往，各大景點也都有人，熱門景區像墾丁、澎湖、花蓮更是擠滿了人，因為不能出國所以大家都轉為國內旅遊，讓泰國朋友非常驚訝，兩地真的差太多。」
原PO表示「剛剛跟在泰國的朋友聊完讓我深深地覺得，其實台灣真的是活在ㄧ個平行時空，我們的環境就是太幸福、太安全、太正常，所以才會有ㄧ堆人在那吵吵吵，如果我們都買不到口罩、周圍都病毒、工作都賺不到錢、停班停課禁止外出，那還會有人在那吵嗎？相信我，ㄧ定不會！這就是所謂人在福中不知福」。
貼文一出，不少網友紛紛留言「台灣人就是過太爽，覺得什麼事情都是政府應該做的」、「泰國朋友在做旅遊業的，現在都轉行了，真的太慘」、「吵鬧歸吵鬧，還是希望台灣能夠好好的」、「在台灣真的很幸福」、「所以大家還在吵什麼普篩事件...真的看不懂」、「有在看就知道台灣現在有多幸福了...大家真的留點口德吧」。（編輯：張嘉哲）
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