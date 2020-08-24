NOW早報／見地板「少2塊磁磚」師傅發毛！內行揭恐怖真相

台灣的傳統信仰及習俗百百種，尤其現在鬼門開，許多禁忌話題更是敏感，近日，就有一名工地師傅分享，自己接到一個案件，要前往一處住宅進行施工，但一到場後卻看到地上有紅包、菜刀等物品，且三樓的地面還詭異的有兩片磁磚剝落，貼文一出引發熱議。
原PO在《靈異公社》貼文指出「最近到了要施工的住宅之後，一上二樓就先看見一個紅包，樓梯間還放置了一把菜刀，不只如此，到了三樓後地面還有一個拐杖，而下方的磁磚詭異的少了兩塊，其樣貌不像是自然破裂被挪開，而是切割得相當工整」，讓原PO看了直呼「背脊發涼」。
貼文一出，網友紛紛回應「這個月份看到這個真的可怕」、「什麼意思我怎麼看不懂」、「看起來很正常啊有什麼不對的地方嗎」、「那兩塊少的磁磚也太工整了吧」、「這應該是做什麼法的吧」、「這些東西怎麼看都不尋常啊」、「磁磚超工整真的詭異」。
而也有內行的網友透露，之所以會拆掉那兩片磁磚，應該是與「屋內有人上吊身亡」有關係，按照習俗，如果有人在屋內身亡，梁柱要拆掉，還要替往生者做「解開繩索」的象徵性動作，接著再掀開地板，把土一起挖走，以免煞氣殘留，但現今大多以「打掉磁磚」來象徵挖土的動作；至於放菜刀以及紅包等物品，應是有「砍煞」的意味。
今日天氣／西南風影響 中南部及山區局部有雨
今（24）日受到西南風影響，中南部地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨出現，並可能有局部大雨；其他地區則為多雲到晴，午後則在東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，中南部高溫約32、33度，其他地區約33至35度，桃園以北及東半部局部區域有36度以上高溫機率，沒下雨時感覺仍悶熱。西南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動需注意安全。此外，輕度颱風巴威昨晚8時位於台北東北東方420公里之海面上，向北北東移動並逐漸增強，對台灣尚無影響。
影／823砲戰62週年 AIT首度赴金門參加紀念活動
為緬懷先賢先烈的抗敵意志與犧牲奉獻精神，昨（23）日823砲戰62週年，總統蔡英文也前往金門太武山公墓主持「八二三戰役62週年」公祭暨追思活動。美國在台協會（AIT）也首度前往金門參加紀念活動。
彰化萬人篩檢結果公布喊卡！台大公衛證實：行政作業不足
原預計25日對外公布的彰化萬人血清抗體檢測結果，昨（23）日晚間傳出臨時喊停；對此，台灣大學公衛學院昨證實，由於行政作業程序不足，將原定25日公布的結果延期，至於延至何時仍未決定。
南韓疫情反彈新增近4百例 從首爾擴大至全國防疫升級
南韓近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情出現反彈，昨（23）日當地新增397例確診個案，其中387例為本土社區感染、10例為境外移入，過去10天，南韓共新增2629例，且範圍從首都圈逐漸擴大，全韓累計逾1.7萬例。
《天若有情》導演陳木勝「鼻咽癌」過世 劉德華心痛致哀
由劉德華、吳倩蓮、吳孟達主演的經典港片《天若有情》，今年才剛度過上映30週年，沒想到卻傳來不幸的消息，該片導演陳木勝昨（23日）早因鼻咽癌離世，終年58歲，遺留下太太及3名子女。（編輯：賴詠璿）
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