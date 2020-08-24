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搬新家沒拜地基主！目睹「一畫面」全發毛　內行曝解法

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 08:03:59update2020-08-24 08:04:12

▲一名網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》貼文提到，親戚買房因為沒有拜拜，結果疑似看到地基主在家裡坐著，不禁好奇若入住前沒有先拜地基主，日後是否會有負面影響？（示意圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）
▲一名網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》貼文提到，親戚買房因為沒有拜拜，結果疑似看到地基主在家裡坐著，不禁好奇若入住前沒有先拜地基主，日後是否會有負面影響？（示意圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）
台灣民間習俗應有盡有，其中不少人在入厝時，會遵循傳統「拜地基主」儀式，祈求日後入住平安順遂。不過，一名網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》貼文提到，親戚買房因為沒有拜拜，結果疑似看到地基主在家裡坐著，不禁好奇若入住前沒有先拜地基主，日後是否會有負面影響？

原PO表示，若買新房在電梯大樓，前屋主有拜拜，自己入住之後沒有繼續拜，是否會有負面影響？並稱「因為親戚買房沒有拜，結果疑似看到地基主在家裡坐著，所以想想有點害怕」，且看房子時有看到燒金紙的爐子，但自己本身傾向不拜，不知該如何是好，苦惱直呼「但看到那個又有點害怕不拜祂會來跟我打招呼」，不禁好奇詢問網友們「買電梯大樓的各位，有拜地基主嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我有拜」、「想拜就拜，入住後如果不順就拜，至於燒金紙，可以跟地基主說因為住的房子不方便還有環保問題，就不燒金紙給祂，因為我都是這樣跟地基主說的」、「要，不要太鐵齒」、「拜一下，事事順利」、「如果是有管委會的那種，通常都有拜，我們這裡是保全負責初一、十五拜，你可以先去問保全，如果他們沒有拜，你再來煩腦」，也有網友指出化解方法，可以到附近的土地公廟拜拜。

▲一名網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》貼文提到，親戚買房因為沒有拜拜，結果疑似看到地基主在家裡坐著，不禁好奇若入住前沒有先拜地基主，日後是否會有負面影響？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》貼文提到，親戚買房因為沒有拜拜，結果疑似看到地基主在家裡坐著，不禁好奇若入住前沒有先拜地基主，日後是否會有負面影響？（示意圖／翻攝自Pixabay）
不過，有網友則認為「每個人的信仰不同，看自己囉」、「如果你是信耶穌的，就不用拜了，更或者沒信仰，就看自己方便的行事處理就好」、「沒什麼不好，信仰問題」、「沒拜過」。

事實上，台灣的民間信仰習俗「拜地基主」為買屋、租屋和搬家等遷移時，在廚房後門或大門擺設供品，由外朝內祭拜，儀式和祭拜供品簡單即可，且不應向地基主求財、事業。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

拜拜 搬家 祭祀 習俗 地基主

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