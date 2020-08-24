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女帶寵物環島摔落山坡！愛貓「神救援」眾全震驚：想養了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 10:56:55

▲網友分享，在跟自己的愛貓環島，過程中發生意外，但愛貓的行為卻救了她一命。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
▲網友分享，在跟自己的愛貓環島，過程中發生意外，但愛貓的行為卻救了她一命。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
近年來飼養貓咪的人越來越多，而寵物跟人之間的感情，也隨著時間慢慢成長，但貓咪真的有靈性嗎？近日，就有網友分享，在跟自己的愛貓環島，過程中發生意外，但愛貓的行為卻救了她一命，貼文一出也引起網友熱烈討論。

原PO在《Dcard》表示，帶著自己的愛貓「樂樂」一起環島，去健行步道散步時，雖然平常都會換上登山鞋，但怕鞋子濕掉還要曬乾，加上感覺會下雨，所以穿著拖鞋去散步，而回程開始下起毛毛雨，由於擔心樂樂淋濕，一心只想趕快回到機車上，沒想到走到一半滑倒，整個人滾下一旁的山谷，當下可能昏倒一分鐘左右。

▲由於原PO擔心愛貓淋濕，一心只想趕快回到機車上，沒想到走到一半滑倒，整個人滾下一旁的山谷。（圖／翻攝自《Dcard》
▲由於原PO擔心愛貓淋濕，一心只想趕快回到機車上，沒想到走到一半滑倒，整個人滾下一旁的山谷。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO指出，張開眼睛時，發覺樂樂坐在胸前，不停的喵喵叫，還輕咬原PO的下巴，接著原PO大概檢查自己的傷勢，只有些挫傷，接著便想辦法爬回步道，不過因為真的沒有什麼東西或樹枝可以支撐，相當難爬。這時的樂樂就像知道路一樣，一直喵一直喵，原PO要背牠爬，牠就一直跳下來，然後往一個方向前進，當下也只能選擇相信牠，沒想到居然回到機車停車處。

原PO心想，「我的天啊，怎麼可能，我只知道這隻貓他是我的守護神」，一路上不停回想，雖然有牽繩，那為什麼牠沒有跑走，而且在山谷由下往上看還挺高的，「牠是一起摔下來的還是根本沒摔下來，是看原PO摔下來才跑下來的，我也搞不清楚」但原PO知道在需要牠的時候，這隻貓是不會離開的。

▲被愛貓樂樂，拯救的原PO心想，「我的天啊，怎麼可能，我只知道這隻貓他是我的守護神」。（圖／翻攝自《Dcard》
▲被愛貓樂樂，拯救的原PO心想，「我的天啊，怎麼可能，我只知道這隻貓他是我的守護神」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
許多網友也紛紛回應，「幸好你們都沒事，動物真的很有靈性」、「太可怕啦，幸好沒事」、「太感人了，這喵皇真強」、「這隻貓確定沒白養」、「我家的應該原地擱淺」、「我家那兩隻應該直接跑」、「鬼月去爬山還是要小心哦」、「趕快買罐頭，報恩」、「守護神貓貓，都想養一隻了」。（編輯：許智超）

關鍵字

登山步道 環島 貓咪 失足 山谷

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