男友IG閃照全消失！女怒逼問「反應超瞎」　老江湖狂勸分

原PO表示，昨天無意間發現男友將兩人在社群軟體的合照全都隱藏，只剩下有關工作的照片，難過的說「本來有我的也只有勉強的一兩張，曾經問過為什麼現在都不發我，他說只想發跟工作有關的」，但男友在做這份工作前很愛發閃文，現在卻完全不會，今年甚至完全沒有發過任何有原PO的內容，但平時在社群軟體上還是很活躍，會分享工作、生活和朋友，唯獨沒有她，有時甚至原PO在的場合也會被忽略。
原PO前幾日曾詢問男友「你都不發我，是不是怕我影響到你想增員的女生？」男友竟不假思索回應「肯定會啊」，隨後爆氣傳訊理論「又不是明星公眾人物，當我地下情人哦？這樣就影響你工作，是談感情式的增員噢？我不能接受，有人會因為你有女朋友就不跟你談工作，是在搞八大嗎？」男友竟反嗆「有點囉唆了，我是覺得這點還好吧？」原PO追問「那為什麼不能放，有這麼不能公開嗎？」男友則稱「讓全部人都知道我們在一起有這麼重要嗎？」讓她不禁質疑男友想讓大家以為他還單身。
原PO最後無奈的說「之前還有為了增員一個女生，聊到有點曖昧，讓我很生氣，他說只是為了工作沒幹嘛，不密集的聊天怎麼增加信任感？」種種行為仍讓她心中很沒安全感，甚至還常有女生私訊男友聊天，苦嘆「是把我當地下情人嗎？再這樣下去很想直接考慮放生」。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，內行網友紛紛狂勸「想裝單身啦，沒那麼多廢話」、「絕對裝單身啦，我前渣一年半什麼都沒發，最後還是有別人了啊，哈哈哈哈哈女生的直覺真的很可怕」、「呵呵我也遇過喔，然後就發現有曖昧對象啦」、「想裝就讓他真的單身啊」、「建議分手，之前我是遇到一個完全不想公開我，因為這樣也吵架，之後吵到我妥協答應他不用放我沒關係，然後交往時真的完全沒公開過，之後被我發現劈腿」。（編輯：賴詠璿）