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台灣入境不普篩是當別國傻瓜？眾曝「殘酷真相」：笑死人

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 10:47:37

▲新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣近日掀起「入境普篩」的話題，引發專家論戰。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣近日掀起「入境普篩」的話題，引發專家論戰。（圖／NOWnews資料照）
新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，台灣到底該不該採取入境普篩措施，近日也引起兩派專家學者論戰，更有兩位前衛生署長，楊志良及葉金川質疑「難道別的國家都是傻瓜？都是做心酸的嗎？」對此，就有網友討論「入境普篩的事情到底有什麼好吵的？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「所謂利益最大化必須考量所有情況，綜合評估，例如目前疫情狀況，醫療設備狀況，誤判狀況如何處理，要花多少錢？這些錢花了有沒用等等， 今天普篩完了，是不是所有問題都解決了？」

「難道普篩完了就不用防疫？難道普篩結束就不用戴口罩？當然都不是啊，普篩結束後還是要防疫，那現在政府不就是在防疫，也因此普篩的現行狀況就是沒有用且浪費資源的事情，重點是普篩完，台灣還是要走在防疫的道路上，那大家在吵什麼？」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
貼文一出，網友紛紛回應「搞不懂吵什麼+1台人做不到的永遠就是尊重專業」、「主因是普篩沒用，疫情中心訂的SOP才是台灣防疫成功的關鍵」、「要普篩可以啊，請那些要入境的自費，而且台灣防疫成功是靠普篩嗎？」、「德國都已經說話了，還有人繼續吵，尊重專業到底多困難」、「台灣建立SOP防疫成功，其他國家聽信WHO的話，現在什麼模樣大家看不出來嗎？不要笑死人了，每個國家自有一套方法，根本不用跟風」。

事實上，德國漢堡市長曾薛爾接受《明鏡周刊》採訪時強調，德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）犯下嚴重錯誤，許多入境普篩測試為陰性的人，在篩檢幾天後才轉為陽性，偽陰性者也會在入境普篩的政策下造成防疫破口。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

葉金川 楊志良 疫情 入境普篩 防疫 衛生署長 新冠肺炎 陳時中

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