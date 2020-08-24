台灣入境不普篩是當別國傻瓜？眾曝「殘酷真相」：笑死人

原PO在PTT貼文指出「所謂利益最大化必須考量所有情況，綜合評估，例如目前疫情狀況，醫療設備狀況，誤判狀況如何處理，要花多少錢？這些錢花了有沒用等等， 今天普篩完了，是不是所有問題都解決了？」
「難道普篩完了就不用防疫？難道普篩結束就不用戴口罩？當然都不是啊，普篩結束後還是要防疫，那現在政府不就是在防疫，也因此普篩的現行狀況就是沒有用且浪費資源的事情，重點是普篩完，台灣還是要走在防疫的道路上，那大家在吵什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「搞不懂吵什麼+1台人做不到的永遠就是尊重專業」、「主因是普篩沒用，疫情中心訂的SOP才是台灣防疫成功的關鍵」、「要普篩可以啊，請那些要入境的自費，而且台灣防疫成功是靠普篩嗎？」、「德國都已經說話了，還有人繼續吵，尊重專業到底多困難」、「台灣建立SOP防疫成功，其他國家聽信WHO的話，現在什麼模樣大家看不出來嗎？不要笑死人了，每個國家自有一套方法，根本不用跟風」。
事實上，德國漢堡市長曾薛爾接受《明鏡周刊》採訪時強調，德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）犯下嚴重錯誤，許多入境普篩測試為陰性的人，在篩檢幾天後才轉為陽性，偽陰性者也會在入境普篩的政策下造成防疫破口。（編輯：張嘉哲）
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