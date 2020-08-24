媽逛藥局見中衛口罩沒人買！爽拿2盒下秒GG：店家太賊啦

原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「剛跟朋友路過一間藥局，外頭擺放好多中衛的盒裝口罩，每天都去問有沒有中衛，好不容易今天有，立刻就給他拿了兩盒，但是一看，不對唷！上面寫的是滿3999元才能加價購.....立刻又放回去了，門檻太高啦」。
貼文一出，網友紛紛回應「店家會不會太聰明＝＝」、「不知道要買什麼可以買到3999」、「這加價購也太貴了」、「在藥局是要買什麼買到3999啦」、「店家這銷售手法太猛了吧」、「所以你還看得到它滿滿的在架上，沒人要買哈哈」、「店家太賊了吧！強迫消費喔哈哈」。
不過，也有網友點出店家做法的關鍵「我覺得店家是給經常消費性的顧客一個特殊操作家有老人、長照的顧客每個月消費滿3000是很常態的」、「剛好需要買一些長輩營養品，可以順便加購就很棒啊」、「如果是有在消費營養食品、特殊敷料之類的產品，這個消費金額很容易達到，把口罩留給他們才是對的，他們可能會容易生病，或需要常回診，口罩用量很大」。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。