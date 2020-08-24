🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

媽逛藥局見中衛口罩沒人買！爽拿2盒下秒GG：店家太賊啦

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 11:27:28update2020-08-24 11:38:55

▲網友分享自己經過藥局發現中衛盒裝口罩都沒人搶，但一看公告卻嚇壞放回去。（圖／取自口罩現貨資訊專區）
▲網友分享自己經過藥局發現中衛盒裝口罩都沒人搶，但一看公告卻嚇壞放回去。（圖／取自口罩現貨資訊專區）
新冠肺炎疫情持續延燒，我國目前不僅能夠在藥局領取實名制口罩，也能在許多實體通路購買到口罩。近日，就有網友分享自己經過藥局時，發現外頭竟然有中衛的「盒裝口罩」沒人搶，於是自己拿了兩盒，結果一看店家公告後，又默默地放回去，貼文引發熱議。

原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「剛跟朋友路過一間藥局，外頭擺放好多中衛的盒裝口罩，每天都去問有沒有中衛，好不容易今天有，立刻就給他拿了兩盒，但是一看，不對唷！上面寫的是滿3999元才能加價購.....立刻又放回去了，門檻太高啦」。

▲網友分享自己經過藥局發現中衛盒裝口罩都沒人搶，但一看公告上頭卻寫必須滿額3999元才能加購。（圖／取自口罩現貨資訊專區）
▲網友分享自己經過藥局發現中衛盒裝口罩都沒人搶，但一看公告上頭卻寫必須滿額3999元才能加購。（圖／取自口罩現貨資訊專區）
貼文一出，網友紛紛回應「店家會不會太聰明＝＝」、「不知道要買什麼可以買到3999」、「這加價購也太貴了」、「在藥局是要買什麼買到3999啦」、「店家這銷售手法太猛了吧」、「所以你還看得到它滿滿的在架上，沒人要買哈哈」、「店家太賊了吧！強迫消費喔哈哈」。

不過，也有網友點出店家做法的關鍵「我覺得店家是給經常消費性的顧客一個特殊操作家有老人、長照的顧客每個月消費滿3000是很常態的」、「剛好需要買一些長輩營養品，可以順便加購就很棒啊」、「如果是有在消費營養食品、特殊敷料之類的產品，這個消費金額很容易達到，把口罩留給他們才是對的，他們可能會容易生病，或需要常回診，口罩用量很大」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

搶購 中衛口罩 疫情 防疫 藥局 滿額 新冠肺炎 加價購

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽