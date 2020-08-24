剛出社會別心急！30歲後財庫暴漲「3生肖＆3星座」曝光

3生肖：
第三名、生肖兔
生肖兔在年輕時候非常重視朋友，也比較物質，雖然你很會賺錢，但是花錢的速度更快，常常請人吃飯喝茶，自己出門也非要打扮得光鮮亮麗。到了30歲你回頭看自己兩手空空，覺得不能再這樣荒唐下去了，你開始去蕪存菁，漸離一些不交心的酒肉朋友，衣服也是夠穿就好。之後你靠著之前的好人脈，能夠自行創業，做自己想做的事，慢慢累積自己的財富與地位。
第二名、生肖豬
生肖豬在年輕時不求名也不求利，只求能安安穩穩過日子，在職場裡不那麼顯眼，是個能跟同事和睦相處，長官也能夠放心交派任務的人。雖然看起來像是個每個月領死薪水的小白領，但你的特質被主管發掘，像是富有同理心、熱情、誠實，並且隨著資歷的累積，你逐漸受到公司重用，30歲的你能順利升職加薪，同事尊敬你對工作的認真與對人的寬和。讓你名利雙收。
第一名、生肖龍
生肖龍在年輕的時候因為衝得太快，容易大起大落，沒有一個穩定的生活，但是生性勇猛、果敢的你，不甘心一輩子在別人底下做事，天生就是要做大事的個性，造就了你在30歲時就能用自己精準的眼光，成功創業。這些累積下來的創業經驗與眼光，只要一次的成功就能翻身，用短時間換得大財富，也能讓你提早退休享受悠閒的中老年生活。
3星座：
第三名、雙魚座
生性浪漫的雙魚座，在年輕的時候最看重的當然非愛情莫屬，也很容易因為愛情而忘了該努力打拚事業，不過到了30歲，你也算是嚐遍了愛情的酸甜苦辣，經歷了不少挫折，便會開始脫胎換骨，變成一個成熟又有擔當的人，開始將心思放在自己的工作事業上，此時的你會漸漸變得有實力，之前的失敗都成為你的墊腳石，一步一步的邁向富裕的生活。
第二名、金牛座
樸實無華的金牛座，做每一件事都有自己的標準作業流程，細心又有條理，對於物質、金錢相當重視，只是礙於年輕的自己能力有限，無法快速發達致富。但是韌性十足的你不會因此退卻，你會有計畫性的，一步一腳印為自己的未來奠定穩固的基礎，等待下一個時機跳得更遠，直到30歲後便能憑藉著之前打下的基礎，開始收穫財富，晉升上流社會。
第一名、水瓶座
天生的好奇寶寶水瓶座，你很喜歡研究、嚐鮮，年紀小時心思不定，總喜歡天馬行空的想像各種事情的可能，做事比較不穩重。不過隨著時間的歷練，你的經歷漸漸豐富了，加上你聰明的頭腦，有著「經一事、長三智」的好本領，你有著精準的錢幣雷達，知道哪裡有錢往哪去，憑藉著自己的機智與對錢的敏銳度，30歲過後便能利用錢滾錢，一夜致富。（編輯：賴詠璿）
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