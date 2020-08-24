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奧客怒嗆影城沒效率！員工霸氣反擊　客人狂讚：請你離開

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 13:37:29

▲高雄一間影城出現奧客，疑似因不滿排隊人多，嗆影城員工效率差。（示意圖／翻攝自《pexels》及《爆料公社》 ）
▲高雄一間影城出現奧客，疑似因不滿排隊人多，嗆影城員工效率差。（示意圖／翻攝自《pexels》及《爆料公社》 ）
台灣服務業項目眾多，不少企業秉持以客為尊的態度在服務群眾，而即便態度再好，總是會出現許多令人頭疼的「奧客」。近日，就有網友抱怨，因假日電影院人潮較多，一位奧客罵影城效率差，還要投訴，沒想到員工1句話霸氣回嗆，贏得現場掌聲，貼文一出也引起網友力挺。

原PO在高雄某影城撞見，有位穿紅衣服的男子嫌買票排隊等太久，直接怒嗆影城的櫃台人員「沒效率」，面對此情況，原PO心想「嫌排隊嫌效率差的話，不會回家看電視」，而員工當下表示，「雖然人潮眾多，但員工都在這裡服務客人，根本沒休息」，但沒想到這位紅衣男依舊大聲斥責，並嗆聲要客訴。

原PO指出，這也讓員工氣到說「每個人都沒有上廁所沒有喝水，如果要投訴去官網投訴，謝謝」，紅衣男一聽惱羞成怒大吼「那關我啥事」，結果這一吼讓員工爆炸，怒嗆「那你不要看，離開呀，其它隨便你看，去別家啊！」現場客人聽到立馬掌聲，力挺這位奧客離開。

▲這名紅衣男不管員工解釋，大聲斥責效率差，但最後被員工1句話霸氣回嗆。（圖／翻攝自《cycy
▲這名紅衣男不管員工解釋，大聲斥責效率差，但最後被員工一句話霸氣回嗆。（圖／翻攝自《cycy Liu YouTube》 ）
網友們看完也紛紛回應，「很難得可以看到這樣的場面」、「服務業的辛酸就在這」、「奧客都覺得自己的時間才是時間」、「這員工回應也太帥」、「自以為是，其他人還不是乖乖排隊」、「還遇過在颱風天，來罵員工為什麼那麼少，直接嗆說你放颱風假，我還要冒著風雨來服務你，是在抱怨什麼」、「信不信，公司還是會下來懲處員工」、「希望影城可以挺售票員」、「這種雖然罵的爽，事後可能還要被約談」、「希望主管能就事論事，不然那員工一定被懲處」。

根據《ETtoday》報導，事後影城公關經理李光爵表示，經了解當時情況，紅衣男子想觀看5點鐘的電影，不過4點45分才抵達現場排隊購票，並且未使用自動購票機快速買票，而且排隊時間與觀影時間太接近，可以理解有情緒上的反應，不過男子是用接近咆哮的方式，對待櫃台售票員，最後李光爵提到「能理解顧客趕時間觀影的焦慮，但請顧客要保留足夠的時間，也期盼顧客尊重我們的服務專業與工作尊嚴。」（編輯：許智超）

關鍵字

效率 奧客 員工 電影院 排隊

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