🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

男買新機車卻被女友甩！眾看「理由」愣住：完全搞錯重點

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 13:33:25

▲一名網友指出，自己買了新機車，沒想到卻成了與女友分手的導火線。（示意圖／翻攝自《Pixabay》、《Dcard》）
▲一名網友指出，自己買了新機車，沒想到卻成了與女友分手的導火線。（示意圖／翻攝自《Pixabay》、《Dcard》）
男女朋友在一起後，可能因為兩人之間的個性或價格觀差異，導致兩人難以和睦相處，而走向分開的未來。對此，就有網友指出，自己近期買了新機車，卻成為了與女友分手的導火線，但不少人一看反而傻眼感嘆「真的刷新我三觀！」

原PO於《Dcard》上發文，表示自己在沒有爸媽的經濟援助下，買了一台5萬多的新機車。但他也因此身上多了車貸，生活變得辛苦，於是就向女友提出「在車貸還清前要改成AA制」。不過原PO透露，女友十分排斥機車，之所以如此反感的原因也並非是什麼安全，而是認為應該要開車比較好。

他也透露，兩人近期就就因油錢AA制的問題大吵一架，最終導致兩人分手。文中原PO也貼出對話截圖，只見他提醒女友先前曾因為等不到公車，就載女友到高鐵站，因此要向對方收取50元的油錢。但女友見狀後就不滿直呼，「油錢也要跟我AA會不會太過分了？我媽都說你太誇張！」

▲原PO要求女友支付50元油錢，而導致兩人大吵一架。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO要求女友支付50元油錢，而導致兩人大吵一架。（圖／翻攝自《Dcard》）
女友的回應也讓原PO爆氣回嗆，認為女友都搭了車應該要分擔一點，「更何況我的車超耗油，現在油價又開始再漲，就不能體諒我一下嗎？」然而，女友也不滿指出，原PO先前就因自己不坐上車，就在路邊擺臉色給她看。

▲女友也不滿指出，先前因不如原PO意搭上機車，就被原PO擺臉色看。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女友也不滿指出，先前因不如原PO意搭上機車，就被原PO擺臉色看。（圖／翻攝自《Dcard》）
對話中女友也將不滿宣洩，憤怒直言「坐什麼坐？還沒幫我保險，又不幫我準備安全帽，我自己每天從家裡拿西瓜皮出門給你載」，甚至怒嗆「比扯鈴還扯！」最終兩人因此分手，原PO就無奈直嘆「現在，我的左右手是我的女朋友，有點後悔買車，買到變單身」。

▲女友對於原PO的行徑感到不滿，更憤怒直呼「比扯鈴還扯」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女友對於原PO的行徑感到不滿，更憤怒直呼「比扯鈴還扯」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人一都看傻留言，「強迫別人坐你車還要付油錢？」、「為什麼一定要載她？她都講了不想被載」、「機車都快冤枉死了，好冤枉啊！你們兩個合不來怪啥機車？你喜歡騎機車、她不喜歡騎機車，逼她有什麼意思？」、「你的問題比較大欸！又要證明是自己女朋友，又逼人家繳車錢」、「原本要罵你女朋友拜金，但看到這個對話哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「....哪裡來的臉po這篇文，刷新我三觀」。

不過也有人認為兩人個性就是不適合，直言「兩個都有問題吧！女生都說不想坐了你就結屎面給別人，車廂放不下安全帽至少還是自己準備一下吧！女生給人都感覺就是打從心底想坐四輪吧！所以你做什麼她都不順眼」、「一個願打一個願挨，不稀奇，兩個人一個樣，一個愛榮華一個愛計較」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

機車 AA制 情侶 油錢 分手

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽