男買新機車卻被女友甩！眾看「理由」愣住：完全搞錯重點

原PO於《Dcard》上發文，表示自己在沒有爸媽的經濟援助下，買了一台5萬多的新機車。但他也因此身上多了車貸，生活變得辛苦，於是就向女友提出「在車貸還清前要改成AA制」。不過原PO透露，女友十分排斥機車，之所以如此反感的原因也並非是什麼安全，而是認為應該要開車比較好。
他也透露，兩人近期就就因油錢AA制的問題大吵一架，最終導致兩人分手。文中原PO也貼出對話截圖，只見他提醒女友先前曾因為等不到公車，就載女友到高鐵站，因此要向對方收取50元的油錢。但女友見狀後就不滿直呼，「油錢也要跟我AA會不會太過分了？我媽都說你太誇張！」
女友的回應也讓原PO爆氣回嗆，認為女友都搭了車應該要分擔一點，「更何況我的車超耗油，現在油價又開始再漲，就不能體諒我一下嗎？」然而，女友也不滿指出，原PO先前就因自己不坐上車，就在路邊擺臉色給她看。
對話中女友也將不滿宣洩，憤怒直言「坐什麼坐？還沒幫我保險，又不幫我準備安全帽，我自己每天從家裡拿西瓜皮出門給你載」，甚至怒嗆「比扯鈴還扯！」最終兩人因此分手，原PO就無奈直嘆「現在，我的左右手是我的女朋友，有點後悔買車，買到變單身」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人一都看傻留言，「強迫別人坐你車還要付油錢？」、「為什麼一定要載她？她都講了不想被載」、「機車都快冤枉死了，好冤枉啊！你們兩個合不來怪啥機車？你喜歡騎機車、她不喜歡騎機車，逼她有什麼意思？」、「你的問題比較大欸！又要證明是自己女朋友，又逼人家繳車錢」、「原本要罵你女朋友拜金，但看到這個對話哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「....哪裡來的臉po這篇文，刷新我三觀」。
不過也有人認為兩人個性就是不適合，直言「兩個都有問題吧！女生都說不想坐了你就結屎面給別人，車廂放不下安全帽至少還是自己準備一下吧！女生給人都感覺就是打從心底想坐四輪吧！所以你做什麼她都不順眼」、「一個願打一個願挨，不稀奇，兩個人一個樣，一個愛榮華一個愛計較」。（編輯：陳雅雲）