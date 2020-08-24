床邊突飄怪味！6天後知「驚人真相」　女嚇愣：雞皮疙瘩

原PO表示，家住在電梯大樓，同一層為分租套房，前幾日一直聞到類似垃圾的味道，以為是鄰居垃圾放置過久造成的，且這幾天剛好在搬東西，每次上上下下來回，都一直聞到異味，崩潰直呼「吸了不少次，靠太近聞還反胃」，並稱「那個味道有跑去我床旁邊，過幾秒就不見，床離門有距離」，且當時待在房裡很久沒開門，心中為此感到相當納悶。
豈料，後來同居友人告知，原來是鄰居有人過世了，且已經長達6天時間，原PO驚訝的說「原來我一直聞的是屍體不是垃圾」，現在晚上睡覺也睡不太著，在外面有時也會雞皮疙答，在家更不太想靠近門口，但上廁所時必須經過門口，都會聞到一點味道，文末表示「做什麼事都會想到那個味道，感覺很奇怪，我不會討厭往生者，只是覺得不太舒服，希望祂一路好走」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「如果是自然身亡，就平常心就好，不用想太多」、「心不安就去收一下啊，不然跑大廟拜拜安神也好」、「之前也遇過樓下獨居老人過世，那時候夏天也以為是誰把垃圾丟在樓梯間發臭，聞了一個禮拜，還跟家人抱怨樓梯間很臭，某天下樓看到擔架在門口才知道，後來整棟公寓消毒，廁所都是漂白水味道，超恐怖」、「如果是我會搬家和多去廟裡走走」。（編輯：賴詠璿）