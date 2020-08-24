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當兵最後一天都在幹嘛？阿兵哥曝「超悲慘經歷」：真的衰

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 16:55:23

▲當兵是許多男生共同回憶之一，就有網友好奇問，當兵最後一天在幹嘛？（示意圖／翻攝自《中華民國陸軍臉書》）
▲當兵是許多男生共同回憶之一，就有網友好奇問，當兵最後一天在幹嘛？（示意圖／翻攝自《中華民國陸軍臉書》）
服兵役不僅是男生共同的回憶，也是必聊的話題之一，但大多數的人在當兵時，巴不得早點離開這個地方，總是期待最後一天退伍日的到來。近日，就有網友提出疑問，「你各位，在當兵的最後一天在幹嘛？」，貼文一出，也吸引許多學長，分享一些超悲慘的經歷。

原PO在《PTT》上表示，當兵經歷過一堆嚴苛的訓練之後，終於在熬到了，帶著黃埔包走出大門的那一天，而且不用在下禮拜回來報到，原PO指出，退伍的那天，去營站買了一套冰牛奶花生，再加上洋芋片，坐在回去的車上看新來的「菜鳥」在基本教練，感覺真的超棒，「那你各位在最後一天有幹什麼事嗎？」

▲對於有當兵的人來說，退伍的那一天是最快樂的，但也有不少網友有悲慘的經歷。（圖／翻攝自《NOWnews資料庫》
▲對於有當兵的人來說，退伍的那一天是最快樂的，但也有不少網友有悲慘的經歷。（圖／NOWnews資料庫 ）
其中一位網友就分享自己的悲慘經歷，「小弟的服役單位是基隆艦，平常『紀德級驅逐艦』號稱碼頭王，因此不太移動，一個月大概出航一次，這艘船駐地在蘇澳跟旗津，原本退伍前幾個禮拜都在蘇澳，退伍前一天晚上卻接到命令，要移泊旗津。」

「雖然我待退，但士官長還排我輪值，退伍當天凌晨三點，被挖起來去戰情室劃了4小時的圖，船到旗津已經下午3點了，停泊後才開始東西繳回庫房跑簽呈之類的，拿到退伍令出哨口已經下午5點多了 ，如果在蘇澳的話好像中午12點就可以閃人，回到旗津退伍，不但被吃了半天時間，還多花1500元左右車錢回家。」

許多網友也紛紛回應，「真的是有夠衰」、「這真的一輩子忘不了」、「平平安安退伍最重要」、「我最後一天颱風來，照常跟著連上去救災」、「站哨站到最後一天」、「站哨、搬鋪路石頭、中午帶新兵洗餐盤沒午睡」、「教召還沒完，營長連長都去站哨，我去廚房幫忙洗餐具」、「當然是照表操課」、「搬東西，還被罵哈哈哈哈」。（編輯：許智超）

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退伍 退伍令 軍人 男生 當兵

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