兩隻虎斑貓神桌上「曬恩愛」　媽笑：要神明幫忙公證嗎？

吳小姐表示「大黑」與「牛肉麵」是她3年多前收編的一對虎斑貓兄妹，原本是一對警戒心很強的浪貓，不捨牠們在外流浪於是吳小姐每天固定放飯餵食，當時牛肉麵在吳小姐的車子旁坐了3個多月觀察她，確定她「無害」又「包吃包喝」後，才開始讓吳小姐接近，而大黑則是看牛肉麵親近吳小姐之後，某天突然想開主動蹭她的腳，從那天起就變成她收編的毛孩子。由於吳小姐家是透天自用住宅，一樓經營食堂，樓上是住家，兩隻貓咪平常都能自由上下走跳，除了偶爾心情好會到食堂「兼差」當工讀生幫忙招待客人，大多時間都會在樓上玩耍。日前她一早到頂樓神桌前燒香時，看見大黑躺在供品桌上睡覺，牛肉麵也跳上去跟隨，大黑立刻起身貼心地幫妹妹理毛，由於後面剛好有神明，畫面太有愛讓吳小姐忍不住拍下來並寫下：「這是（請神明）公證的意思嗎？」
照片分享在貓瘋社團後立刻吸引超過1.3萬名粉絲按讚分享，不少網友笑說：「牠們在拜天地」、「這證婚人等級太高啦，有錢還請不到！」、「在三罐泡沫紅茶的見證下，共結連理」、「新郎，你現在可以親新娘了」、「請神明坐證啦」、「後面的飲料也很搶鏡頭」、「恭喜恭喜，早生貴子」、「在拍婚紗照吧？」讓我們一起祝福大黑與牛肉麵在神明的見證之下，能夠健健康康幸福地過一輩子喔！（編輯：陳珮瑜）