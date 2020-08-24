哥「帶女友回家住1年」趕不走！妹一進房間崩潰：噁到哭

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示一家人一直以來都和哥哥感情不好，「因為從小他就會偷錢，不然就是惹事生，非要我爸媽幫他擦屁股！」而最近哥哥將女友帶回家裡住，沒想到就讓家裡的情況更加惡化。
她指出，一開始女友進來住後，全家人都沒有惡言相向，兩邊各過各的生活。詭異的是，哥哥女友除了身上穿的，都沒帶半件換洗衣物過來。起初原PO媽媽好心拿了幾件原PO已經沒穿的衣服給對方，沒想到卻導致對方開始沒經過同意就偷拿她的衣服，這就讓她火大質問「為什麼沒經過我的同意穿我的褲子？」但對方卻連道歉都沒有。
除此之外，原PO還表示對方的生活習慣相當差，甚至貼出了好幾張哥哥和其女友共同居住的房間照片，只見畫面中，不管何處都堆滿了許多垃圾，就連衣服也都隨意丟棄在房間各地，讓人一看都會感到十分驚恐。
不僅如此，因為原PO和他們的房間在同一層，所以廁所必須共用一間！但她透露，對方不但馬桶蓋不掀，就連月經弄得地板都是血也不處理，衛生紙也亂丟。後來原PO受不了私訊她後，對方一開始還表態「好好好會清會改］，但現在都變成已讀不回。
綜上所述，原PO一家人也忍受不了，想請哥哥女友離開。而先前對方因住院而離開，原本以為家裡終於能夠寧靜了，沒想到一出院又跑偷偷跑來，「當面罵她叫她走她還會直接無視妳走掉然後晚上在偷偷溜進來，去年她剛來我家住時說要找工作，找到現在都還遊手好閒，沒在工作也沒讀書了整天窩在我家」，就連原PO爸媽好心幫對方買飯，也不曾聽到對方說一句謝謝。
她也透露，先前試過更換過大門鎖，但哥哥卻趁媽媽不注意時，將新鑰匙偷走。原PO坦言雖然有考慮過報警，「家人覺得附近有鄰居這樣不好看，而且因為這一點小事就報警也對警察很不好意思，不過如果真的在沒辦法就只有這條路了」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，不少人一看也紛紛傻眼直呼「叫你父母硬一點，連你哥一起趕出去吧」、「誇張，其實問題最大在妳哥。妳哥不叫她走她就會一直賴在妳家。」、「噁心死了，不愛乾淨的人我真的不行」、「再換鎖連哥哥一起趕出去，私自進來，就報警擅闖民宅，我覺得不硬起來，他們是不會當一回事的」、「真心建議報警處理是最快的，可以請她離開！」（編輯：陳雅雲）