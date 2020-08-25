NOＷ早報／出超商被塞小紙條！女一看「神猛真相」全嗨翻

在路上突然遇到陌生人突然塞小紙條，你會感到害怕而跑走，還是會抱持著好奇心默默收下呢？就有女網友指出，自己某日在上班前到超商買了茶葉蛋後，沒想到一走出店家，就有一名男子狂塞小紙條給她後就離開了，而她一攤開後卻興奮大喊「太爽了！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己到超商買了茶葉蛋，就在準備要離開時，在店門口就有一名外貌黑黑壯壯的男子突然拍了她的背包，提醒原PO有東西掉了，就將一張紙條塞給了她。她當下也沒起疑心，就收下紙條將其塞進口袋，而等到快到達公司後，原PO突然想起這張紙條，於是馬上拿出來看，沒想到上頭竟寫道：「我注意妳很久了，妳跟我過世的女友長好像，她跟妳一樣早上都會買茶葉蛋，難（然）後背著背包出門上班，很突兀寫這封信給妳，我可以跟妳做朋友嗎？」
突如期來的搭訕紙條，也讓原PO興奮大喊「好爽喔！」不過原PO也搞笑表示「是說…我看那位少年不過20幾歲，你過世的女友跟我一樣那麼老膩」。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也紛紛留言，「字很可愛」、「他會不會是同樣的內容一次抄很多張，然後只要看到有女的去買茶葉蛋就給她一張呢？」「沒留電話給妳喔？」「這七月的像過世的女友......妳確定妳不扁他一頓」、「錯字文法，中文不及格，下一位」。
今日天氣／西南風影響中南局部大雨 各地高溫炎熱
今（25）日持續受西南風影響，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其中在南部的降雨範圍較廣且時間較多，而中部則較為局部，至於其他地區則為多雲到晴，午後山區及東北部近山區平地則有局部短暫雷陣雨；溫度方面，除南部因雲多下雨高溫約31至33度外，其他地區因西南風沉降加上日照加熱，高溫可以來到34至36度，其中在台中以北、東半部及金門局部地方高溫可以超過36度，特別是台北盆地內更有局部38度以上高溫發生機率，感受炎熱。
加碼3.6億元！紙本藝FUN券31日登記起跑 這三大族群受惠
繼7月推出第一波「數位藝FUN券」後，文化部考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，昨（24）日宣布推出第二波與四大超商合作的「紙本藝FUN券」專案，60萬份600元將於8月31日至9月6日開放超商或網站登記註冊，並於9月8日公開抽出幸運得主。
台灣沒受邀！2020環太平洋軍演艦隊規模縮水
由10個國家海軍參與的2020環太平洋軍事演習（RIMPIC）17日登場，美軍太平洋艦隊昨（24）日發布參演各國艦艇於21日編隊航行照片，因受疫情影響，相較上一次（2018年）環太平洋軍演規模明顯縮水。
台大公衛血清報告喊卡 指揮中心喊話：應該要出來說清楚
彰化縣之前攜手台大公衛，執行新冠肺炎血清抗體萬人檢測計畫，原定今（25）日上午發表期中報告，但台大公衛23日晚間突然宣布要取消發表會。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也特別召開臨時記者會說明。
莊人祥提到，這個萬人血清抗體報告取消，是彰化縣衛生局葉彥伯局長通知指揮中心，我們才知道，根據了解這是台大公衛內部程序問題。莊人祥還強調，因為這事件引起社會高度關注討論，指揮官陳時中有特別請莊人祥代為表達，陳時中認為有任何不能公布理由，台大公衛應該要對外說明。
孫安佐在台灣遭起訴 經紀人：一切交給司法
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，因在美非法持有槍械彈藥，服刑8個多月後，以認罪協商方式遣送回台，但在台灣經過兩年的偵查，昨（24）日卻遭士檢以製造手槍未遂罪起訴，對此，孫安佐經紀人對 《NOWnews今日新聞》表示：「沒有回應，謝謝，一切交給司法。」（編輯：賴詠璿）
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