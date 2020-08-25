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男過七夕「一舉動」甜爆全場　結局曝光女友瘋喊：想嫁了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 14:08:23

▲男過七夕「一舉動」甜爆全場，結局曝光女友瘋喊「想嫁了」。（示意圖，非當事人／翻攝Pexels）
▲男過七夕「一舉動」甜爆全場，結局曝光女友瘋喊「想嫁了」。（示意圖，非當事人／翻攝Pexels）
今（25）日是一年一度的七夕情人節，恰逢這次剛好是2020年的七夕，不過要怎麼與另一半共度浪漫七夕就讓費盡不少人的心思。近日有位女網友在網路上分享她和男友甜蜜出遊的過程，最後更曝光了男友超甜蜜的「一舉動」，讓她直呼「真的想嫁了」，引起熱議。

▲有位女網友在網路上分享她和男友甜蜜出遊的過程。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有位女網友在網路上分享她和男友甜蜜出遊的過程。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「男友的一個舉動讓我想嫁了」的文章表示，「和男友已經交往三年半了，因為認識快9年，基本上互動就像朋友一樣，男友本人就是個『大木頭』，彼此在感情方面又都是務實派的，所以平常不會特別有浪漫約會，甚至從來沒去吃過什麼燭光晚餐」，因此原PO也表示藉著這次七夕和男友來個三天兩夜的小旅行，結果在晚上喝完酒之後要回飯店的時候，原PO不勝酒力不小心吐了出來，甚至把自己心愛的小白鞋都弄髒了，但因原PO太醉，所以回到飯店就倒頭睡了。

沒想到隔天起床原PO竟發現自己的小白鞋竟變得「超乾淨」，追問之下才發現，原來昨天原PO男友竟幫原PO「把嘔吐物鞋洗乾淨了」，原PO更直言「一個看到蟑螂跟狗大便都會嚇得半死的人，竟然會這麼做」，甚至原PO男友還淡定的說「不清的話鞋子會留污漬」，這樣的舉動讓原PO大受感動直呼「什麼燭光晚餐我都可以不要了」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲嘔吐。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲嘔吐。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
網友們看完後紛紛留言表示「男友內心OS：我幫忙洗鞋，有可能省一頓大的。結論：賺」、「對於連男友都沒有的人，別人的男友總是不會讓我失望」、「洗一次嘔吐物就嫁給他，幫他洗一輩子嘔吐物」、「所以男生們注意到了嗎，做一個對方想不到的事！女友就會嫁給你了」、「女友嘔吐物比狗屎蟑螂乾淨多了」、「太幸福了！」、「想當初我是自己一個人抱著馬桶吐...然後自己一個人清理嗚嗚」。（編輯：王柏文）

關鍵字

男友 喝醉 貼心 女友 情侶 清理 七夕 鞋子 嘔吐

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