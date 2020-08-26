願意放下「百萬年薪」為愛走天涯嗎？全場答案竟一面倒

年薪破百對某些人來說或許輕而易舉，但對不少平民老百姓而言卻是夢寐以求，而愛情和麵包你又會怎麼取捨呢？近日有網友就好奇在PTT詢問大家「你願意放下百萬年薪為愛走天涯嗎？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛直呼「不願意！」

原PO在PTT女孩板發文詢問大家「假設在台灣是百萬年薪，生活舒適，但是另一半要到國外重新開始，你願意放下一切跟對方走嗎？」他個人認為， 在國外找工作沒那麼容易，可能得從以前看不上眼的工作開始，甚至會一直無所事事到簽證到期都有可能，因此便好奇提問「你願意和另一半胼手胝足，賭一個綠卡的機會嗎？」

▲網友在PTT討論「願意放下百萬年薪為愛走天涯嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，許多人都表示「不願意！」紛紛留言「開什麼玩笑，當然不願意」、「不會，我會選擇麵包」「錢才是真的，貧賤夫妻百事哀」、「不要，好歹自己百萬還能養另一半，去國外一起餓死誰要養」、「我願意放下愛為百萬年薪走天涯」、「不願意，愛情會隨時間流逝，金錢還可以掌控」、「除非收入能更好吧！不然去國外就算他能養活兩個人，但沒工作的日子在家當婦人真的做不到」、「當然不要，年薪100萬可以自己過得很好，放手跟去國外風險太高」。

不過也有少數網友直指「去了也可以找新工作啊！」「如果我很愛他，我願意」、「年輕氣盛才會」、「對方賺比我多會養我的情況下可以，但反之會覺得他應該來我國家，養他也可以，畢竟在台灣年薪破百養2個人還綽綽有餘吧」、「當然OK，賺得到一百萬，表示之後也可以賺到一百萬」、「可能會吧！看是哪國，美國沒問題」。（編輯：許苡晴）