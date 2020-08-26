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她到醫院照顧病母！睡覺時「被鬼鬧」　駭人畫面網嚇瘋

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 12:09:32

▲有女網友表示，過去到醫院照顧病媽時，某天睡覺突然被「鬼抓手」，而駭人畫面曝光，驚呆不少人。（合成圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》與《pixabay》）
▲有女網友表示，過去到醫院照顧病媽時，某天睡覺突然被「鬼抓手」，而駭人畫面曝光，驚呆不少人。（合成圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》與《pixabay》）

農曆7月到了，許多長輩都會叮嚀小孩減少出門，並交代一些鬼月禁忌，包括：半夜別晾衣服和大聲喧嘩、勿隨意拍照、別靠牆走等，不少人也會分享親身經歷的靈異事件。近日一名女網友就在臉書社團《靈異公社》中透露，自己過去曾到醫院照顧生病的媽媽，某次睡覺突然感覺右手被拉了一下，結果醒來後就發現手上有抓痕，但她見怪不怪，畢竟自己有靈異體質，而「鬼抓手」畫面曝光後，震驚不少網友。

原PO貼出照片並指出，自己本身是靈異體質，無論是不是鬼月都會遇到一堆雜七雜八的事，由於適逢鬼月，她便回想起過去被「鬼抓手」的遭遇，她表示，前（2018）年家母生病住院，當時還沒找到看護，於是當了幾天的照顧者，但在照顧的這段時間，她真的生不如死，不僅完全無法睡覺，好不容易睡著還會被鬧醒...

她接著提到，某次睡著突然覺得右手被拽了一下，醒來就發現手上有被抓的痕跡，後來實在受不了，只好燒符水將整個病房灑了一遍，這才稍微停止「被鬧」，結束看護時間後，她也趕緊到廟裡收驚，師父直說「醫院本來就容易有一堆好兄弟，看到行動飛利浦（意指原PO是電燈泡）當然會忍不住想鬧一下」。

▲女網友貼出自己被「鬼抓手」的駭人畫面。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》）
▲女網友貼出自己被「鬼抓手」的驚人畫面。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》）

對此，原PO只能自我安慰表示，「不是什麼太大的事情，有記憶以來一直被鬧也是習慣，不過還是會想發發牢騷,,,」她也坦言，或許有些人會覺得此事造假，但她不辯白，畢竟親身經歷的是自己，同時更強調貼出的畫面為真實照片。

而駭人畫面曝光，嚇歪不少網友，紛紛直呼「恐怖！雞皮疙瘩開始掉了...」「當下很可怕吧！」「我的天~竟有這種事」、「我自己是麻瓜，可是又好奇又害怕」、「我相信，因女兒在醫院工作，也常發生些奇奇怪怪的事」。

另也引起同為「靈異體質」的網友共鳴，「我懂我懂，行動燈塔我本身就是，只要去就被亂」、「我懂，我七月也不敢亂跑，連山上海邊河邊都不敢去...燈塔就別亂跑」、「我本身也有敏感體質，不過在醫院工作時初期遇到快往生的人會沒辦法靠近，但久了祂們也比較不會鬧我，唯一會鬧我的就是旅館的那一群...」（編輯：許苡晴）

▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》中貼文分享自己曾遭「鬼抓手」的靈異事件。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》）
▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》中分享自己曾遭「鬼抓手」的靈異事件。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》）

關鍵字

醫院 靈異體質 鬼抓手 靈異事件 被鬼鬧

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