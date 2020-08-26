前女友七夕前傳訊問候！「訊息內容」曝光　眾愣：怪怪的

原PO在《戀愛公社》表示，我跟男友是遠距離戀愛，但好後悔自己的不理性和愛吃醋，讓原本開開心心的情人節被我這一大桶「醋桶」給毀了，好不容易挪出時間北上，卻在情人節前夕，他的手機傳來前女友的問候，內容大概是「你在忙嗎？你把我封鎖了？」這讓我瞬間理智線斷裂。
原PO指出，「事後也聽不進去男友安撫的聲音，於是我們白白浪費一整天的時間，雖然男友把她的一切都刪除、封鎖，也跟我解釋了原委，但我就一直鬼打牆，而且遠距離戀愛的確讓我很沒安全感，也承認談起戀愛的我變得很幼稚，但『前女友』這個生物真的就是我的地雷」。
許多網友看完點出關鍵，「很明顯，男朋友是和妳見面時才封鎖的」、「感覺平常有聯絡，等到跟你約會才封鎖」、「情人節前夕，傳這種訊息，有疑點」、「如果要封鎖早就鎖了」、「是有點可疑，應該請男友打電話回去的」、「老實說，我覺得有點怪怪的」、「妳回去就解鎖了吧」、「暫時性封鎖？」。
不過也有網友說，「妳這種吃醋法，以及沒自信與安全感，早晚都會把這段感情搞砸的」、「是前女友的問題，應該是故意的」、「中了她的計，順勢讓你爆氣」、「檢討自己是對的」、「這個生物讓人無法理智不斷線」、「遠距離就是容易沒安全感」、「多點體諒，多點空間吧」、「這脾氣還是改一下」、「怎麼覺得男友有點無辜」。（編輯：許智超）