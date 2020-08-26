🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

前女友七夕前傳訊問候！「訊息內容」曝光　眾愣：怪怪的

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 15:30:47update2020-08-26 17:41:50

▲七夕是情侶共度美好時光的時間，但原PO發現「前女友」發訊息來問候男友，因此打翻醋罈子。（示意圖，非當事人／翻攝《pexels》）
▲七夕是情侶共度美好時光的時間，但原PO發現「前女友」發訊息來問候男友，因此打翻醋罈子。（示意圖，非當事人／翻攝《pexels》）
昨（25）日是一年一度的浪漫七夕情人節，許多情侶都會在這天對彼此真情告白、表達愛意，相約共度美好時光。近日，就有網友抱怨，因為自己的不理性、愛吃醋，所以浪費了這次的情人節，貼文一出，也引起網友熱烈回覆。

原PO在《戀愛公社》表示，我跟男友是遠距離戀愛，但好後悔自己的不理性和愛吃醋，讓原本開開心心的情人節被我這一大桶「醋桶」給毀了，好不容易挪出時間北上，卻在情人節前夕，他的手機傳來前女友的問候，內容大概是「你在忙嗎？你把我封鎖了？」這讓我瞬間理智線斷裂。

原PO指出，「事後也聽不進去男友安撫的聲音，於是我們白白浪費一整天的時間，雖然男友把她的一切都刪除、封鎖，也跟我解釋了原委，但我就一直鬼打牆，而且遠距離戀愛的確讓我很沒安全感，也承認談起戀愛的我變得很幼稚，但『前女友』這個生物真的就是我的地雷」。

▲原PO在七夕前一天，發覺前女友傳訊息，來問候男友，因此打翻醋罈子。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》
▲原PO發覺前女友傳訊息，內容大概是「你在忙嗎？你把我封鎖了？」這也讓她裡智線斷了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
許多網友看完點出關鍵，「很明顯，男朋友是和妳見面時才封鎖的」、「感覺平常有聯絡，等到跟你約會才封鎖」、「情人節前夕，傳這種訊息，有疑點」、「如果要封鎖早就鎖了」、「是有點可疑，應該請男友打電話回去的」、「老實說，我覺得有點怪怪的」、「妳回去就解鎖了吧」、「暫時性封鎖？」。

不過也有網友說，「妳這種吃醋法，以及沒自信與安全感，早晚都會把這段感情搞砸的」、「是前女友的問題，應該是故意的」、「中了她的計，順勢讓你爆氣」、「檢討自己是對的」、「這個生物讓人無法理智不斷線」、「遠距離就是容易沒安全感」、「多點體諒，多點空間吧」、「這脾氣還是改一下」、「怎麼覺得男友有點無辜」。（編輯：許智超）

關鍵字

封鎖 前女友 訊息 七夕 情人節

NOW民調中心

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽