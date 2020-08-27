她讚麥當勞「薯餅夾吉士蛋堡」神美味！老饕加碼獨門吃法

在台灣速食店和美式餐廳林立，漢堡、炸物等料理深受不少年輕族群喜愛。而近日有女網友就分享了麥當勞早餐的新吃法，那就是「把薯餅夾進吉式蛋堡裡」，她大讚「一吃回不去！」而老饕看後則紛紛加碼傳授「獨門吃法」。

原PO在網路論壇《Dcard》貼出照片表示，吉式蛋堡套餐永遠都要把薯餅夾進去，她大讚口感超豐富！認為麥當勞是「被耽誤的早餐店」，同時更跪求其他好吃方法。她也透露，自己是不愛「豬肉滿福堡加蛋」的女子，並好奇詢問大家「蛋堡那個白色的醬永遠吃不膩，那個醬到底是什麼？」此外，她更開玩笑說「一起連署讓早餐全天供應吧！」

▲女網友大讚麥當勞「薯餅夾吉士蛋堡」吃過就回不去。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，立刻掀起網友討論，「我也都這樣吃，人間美味！」「吐司裡的醬是蛋黃醬跟番茄醬；蛋堡裡的醬是香蒜醬跟番茄醬」、「可惡，明天早餐就是這個了」、「薯餅跟

漢堡

是各自獨立的，不許外部勢力對於獨立存在的個體說三道四」、「我不愛這個醬，吃麥當勞已習慣不要醬了」、「嗚嗚嗚覺得豬肉滿福堡加蛋才是王道！但這樣看起來也好好吃，下次要來嘗鮮」、「薯餅分開吃不會飽，合在一起吃滿有飽足感」、「可是這樣薯餅不會被悶到軟軟嗎？我喜歡薯餅就是因為現炸的酥脆口感嗚嗚」。

另也釣出老饕分享另類吃法，直指「我都豬肉滿福堡加蛋+薯餅+番茄醬」、「脆雞吐司不要菜夾薯餅，超好吃但超罪惡」、「火腿蛋堡夾薯餅也超好吃，或是豬肉蛋堡不要菜吃起來就像是吉事蛋堡加一片肉；午餐的話我會在雙層牛肉吉事堡裡面加砂糖」、「麥香魚加醬，拿薯條沾也超級好吃」、「番茄醬加蛋捲冰，吃起來像梅子口味；蜂蜜紅茶加檸檬紅茶喝起來超好喝，7比3的比例喝起來最棒」。（編輯：許苡晴）