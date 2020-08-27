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測過都說準！選出最喜歡哪個圖形　秒解你的「真實性格」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 11:01:49

▲選出最喜歡哪個圖形，秒解你的「真實性格」。（圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）
▲選出最喜歡哪個圖形，秒解你的「真實性格」。（圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟真實的你是怎樣的人呢？根據《Look Pretty 美日誌》報導，其實透過圖像思考，也能找到你真正的個性，趕快來測測看吧！上圖中共有5種幾何圖形，你最喜歡哪一個呢？答案將神解你的「真實性格」。

結果分析

A. 圓形

你總是毫不掩飾地流露出個人的喜好與性情，特別喜歡注意看別人的眼睛，你是心地簡單純淨的人，懂得尊重對方，同時也有很多浪漫的白日夢，在工作上，你總是很努力的埋頭苦幹，屬於認真負責的類型。

B.五角形

常常有人對你說，你非常與眾不同，有獨特品味的你，總有很多令常人無法理解的奇怪念頭，你很注重細節，對任何事都樂於學習，喜歡探討深奧話題，表面上看起來大剌剌，事實上卻是很有主見、喜歡按照自己想法做事，並且非常獨立的人。

▲（示意圖／翻攝自《pixabay.》）
▲選出最喜歡哪個圖形，秒解你的「真實性格」。（示意圖／翻攝自《pixabay.》）

C.四邊形

你很渴望有一個避風港能為你撐起大傘，你缺乏安全感，現實裡殘酷的生活讓你感到非常疲憊，你一直期待有一個真正懂你的人出現，希望擁有一份穩定的愛情。

D.三角形

你就像是藝術家，喜歡所有關於美的事物，同時你也熱愛自由，對於原則和有條有理的規範很是抗拒，在工作上，你非常有主見，也充滿個人想法，不喜歡被別人牽著鼻子走，不僅如此，你還很喜歡打扮自己，喜歡用流行且精緻的服裝和配件來裝扮自己。

E.正方形

你追求完美，對任何事都不希望出現差錯，你喜歡老派的浪漫愛情，雖然有時會讓人感覺，你與世界格格不入，但樂觀的你，從來不會為此煩惱，反而是更努力的去做到自己想要的。（編輯：許苡晴）

關鍵字

幾何 圖形 圖像 心理測驗 真實性格

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