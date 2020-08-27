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黃捷拋震撼彈退時力！選民傻眼揭「2年後下場」：想不透

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 11:39:03

▲高雄市議員黃捷昨（26）日宣布退出時代力量，繼續以無黨籍議員身份為鳳山深耕。（圖／翻攝黃捷臉書）
▲高雄市議員黃捷昨（26）日宣布退出時代力量，繼續以無黨籍議員身份為鳳山深耕。（圖／翻攝黃捷臉書）
時代力量接連爆發出走潮，繼日前曾玟學退黨之後，高雄市議員黃捷昨（26）日也在臉書宣布退出時代力量。並表示會以「無黨籍」身份繼續在鳳山深耕，為高雄做事。消息一出震驚各界，就有網友討論「黃捷的離開真的讓人想不透」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「黃捷退黨真的不知道該說什麼，人家說吃果子拜樹頭，至少你選上議員也是憑藉時代力量才有今天，你要退出時代力量好歹也要有個漂亮的收尾，把任期當好當滿之後，才宣布退出時代力量吧！現在退出不就是把黨內理念都丟了？」

▲網友分析黃捷退黨一事。（圖／翻攝PTT）
▲網友分析黃捷退黨一事。（圖／翻攝PTT）
「講白一點，遇到問題不就是要解決，哪一個黨派沒有問題？民進黨、國民黨他們誰動不動就在退黨？第一次看到這種把退黨當兒戲的都是這些年輕人，既然選擇政治工作者，勢必要有宏大的目標，在完成之前，一定會遇到很多困難跟挫折啊，看到時代力量這樣，扛大旗的沒幾個，真的感到心酸」。

貼文一出，網友紛紛回應「這一波退黨完全看不懂也想不透」、「黨內友人貪污退黨、爆黑箱也退黨，請問有人要解決問題嗎？」、「真的不認同現在退黨的議員，兩年後能不能連任大家心理有數」、「這些退黨如果有骨氣，就不要加入其他政黨，兩年後選舉見」、「坐等兩年後選舉結果」、「大家真以為靠自己實力選上啊？說退就退，都不願承擔這份責任，選民要怎麼相信你們」。

▲高雄市議員黃捷昨（26）日晚間宣布退出時代力量，今再批時力很多「因人設事」，她「沒有辦法再相信這個黨」，也不想要浪費力氣繼續內耗。（圖／翻攝自黃捷臉書專頁）
▲高雄市議員黃捷昨（26）日晚間宣布退出時代力量。（圖／翻攝自黃捷臉書專頁）
而對於網友認為退黨之後，等於背棄黨的初衷，黃捷也在臉書提及，相信近年來年輕世代參政、推動台灣進步的能量，並不會因為時代力量這個團體內部的問題而消失，反而會因為時代力量曾經發生的錯誤而有所成長，「我仍會帶著時代力量創黨時的精神，繼續和黨內外的夥伴一起在政治路上為台灣努力」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

曾玟學 林昶佐 退黨 黃捷 改選 黃國昌 高雄市議員 無黨籍 時代力量

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