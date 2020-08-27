黃捷拋震撼彈退時力！選民傻眼揭「2年後下場」：想不透

原PO在PTT貼文指出「黃捷退黨真的不知道該說什麼，人家說吃果子拜樹頭，至少你選上議員也是憑藉時代力量才有今天，你要退出時代力量好歹也要有個漂亮的收尾，把任期當好當滿之後，才宣布退出時代力量吧！現在退出不就是把黨內理念都丟了？」
「講白一點，遇到問題不就是要解決，哪一個黨派沒有問題？民進黨、國民黨他們誰動不動就在退黨？第一次看到這種把退黨當兒戲的都是這些年輕人，既然選擇政治工作者，勢必要有宏大的目標，在完成之前，一定會遇到很多困難跟挫折啊，看到時代力量這樣，扛大旗的沒幾個，真的感到心酸」。
貼文一出，網友紛紛回應「這一波退黨完全看不懂也想不透」、「黨內友人貪污退黨、爆黑箱也退黨，請問有人要解決問題嗎？」、「真的不認同現在退黨的議員，兩年後能不能連任大家心理有數」、「這些退黨如果有骨氣，就不要加入其他政黨，兩年後選舉見」、「坐等兩年後選舉結果」、「大家真以為靠自己實力選上啊？說退就退，都不願承擔這份責任，選民要怎麼相信你們」。
而對於網友認為退黨之後，等於背棄黨的初衷，黃捷也在臉書提及，相信近年來年輕世代參政、推動台灣進步的能量，並不會因為時代力量這個團體內部的問題而消失，反而會因為時代力量曾經發生的錯誤而有所成長，「我仍會帶著時代力量創黨時的精神，繼續和黨內外的夥伴一起在政治路上為台灣努力」。（編輯：張嘉哲）