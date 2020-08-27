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「年薪只有52萬」在台北算貧窮？答案一面倒：數字會說話

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 11:55:14

▲「年薪只有52萬」在台北算貧窮？答案一面倒。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲「年薪只有52萬」在台北算貧窮？答案一面倒。（示意圖／ NOWnews 資料照）
一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。但薪資數字真的這麼重要嗎？近日就有網友在網路上表示疑惑，「『年薪只有52萬』在台北算貧窮嗎？」沒想到網友答案一面倒，引發熱議。

▲一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「年薪52萬在台北算貧戶等級嗎？」的文章表示，「昨天跟一群朋友去吃飯聊天啦，發現現在的女生真的要求很高啊，年薪52萬竟然被嫌棄是貧戶，52萬，一個月約4.5萬，在南部根本高薪好嗎？在台北只是要多付1.5萬的房租，也還有3萬啊，這樣台北女生會看不上嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案更是一面倒，甚至有人更拿出數據直言「數字會說話啦」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「一個人還可以，結婚成家會非常辛苦」、「如果想成家真的就比較辛苦啊」、「你家有留房子給你嗎？沒有的話窮沒錯」、「當然是，台北薪資中位數110萬左右」、「要看有沒有房」、「跟南部26k差不多吧」、「有車有房沒貸款的話勉強可以，但這收入另一半遲早會嫌棄」、「我住台北的朋友年薪沒有低於90萬的，給你參考」、「才52笑死，一級貧戶好嗎？沒100別鬧了」、「認真說，在台北年薪52萬很普通，上市公司電子業新人碩畢最差都60萬起跳，5年後年薪80至100萬都是正常的」。

▲臺北市108每戶可支配所得為1,767,002元。（圖／翻攝自《國家發展委員會》網站）
▲臺北市108每戶可支配所得為1,767,002元。（圖／翻攝自《國家發展委員會》網站）
事實上，根據《國家發展委員會》網站中指出，臺北市108每戶可支配所得為1,767,002，想對於網友所討論的「台北年薪所得只有52萬」高出許多，就代表另一半的年收所得需超過100萬，因此一個男生這樣的所得在台北市中，或許真的不算太高。（編輯：王柏文）

關鍵字

貧窮 年薪 百萬 所得 薪水 台北

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