「年薪只有52萬」在台北算貧窮？答案一面倒：數字會說話

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「年薪52萬在台北算貧戶等級嗎？」的文章表示，「昨天跟一群朋友去吃飯聊天啦，發現現在的女生真的要求很高啊，年薪52萬竟然被嫌棄是貧戶，52萬，一個月約4.5萬，在南部根本高薪好嗎？在台北只是要多付1.5萬的房租，也還有3萬啊，這樣台北女生會看不上嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案更是一面倒，甚至有人更拿出數據直言「數字會說話啦」，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「一個人還可以，結婚成家會非常辛苦」、「如果想成家真的就比較辛苦啊」、「你家有留房子給你嗎？沒有的話窮沒錯」、「當然是，台北薪資中位數110萬左右」、「要看有沒有房」、「跟南部26k差不多吧」、「有車有房沒貸款的話勉強可以，但這收入另一半遲早會嫌棄」、「我住台北的朋友年薪沒有低於90萬的，給你參考」、「才52笑死，一級貧戶好嗎？沒100別鬧了」、「認真說，在台北年薪52萬很普通，上市公司電子業新人碩畢最差都60萬起跳，5年後年薪80至100萬都是正常的」。
事實上，根據《國家發展委員會》網站中指出，臺北市108每戶可支配所得為1,767,002，想對於網友所討論的「台北年薪所得只有52萬」高出許多，就代表另一半的年收所得需超過100萬，因此一個男生這樣的所得在台北市中，或許真的不算太高。（編輯：王柏文）