橘貓奇妙折手手　他笑：是不是肉太厚凹不過？

Casper Yeh表示5年多前的某一天錢錢跑到公司站在高處看大家做事，當時牠只是一歲多的浪貓，由於家裡也有養貓，所以中午買便當時順手買罐罐請牠吃，沒想到一開罐頭錢錢立刻瘋狂喵喵叫，從此以後就賴著不走，只好帶回家收編，很快地就從4公斤的瘦皮猴養成8公斤的小胖子。有家之後的錢錢也將橘貓特性發揮得淋漓盡致，不僅很愛吃，還非常「搞威」，看起來又呆呆的因此鄰居第一次看到牠都會說：「有狗狗！」不過錢錢也很愛出門，常常在社區散步玩耍，某一次可能跳上別人的貨車被載到苗栗，家人遍尋不著又急又心疼，一個月後所幸被一名好心女生發現牠，覺得牠很親人於是帶回台北掃晶片，這才順利回家，結束一個月的流浪之旅。
有趣的是由於醫生說錢錢骨架大，4公斤對牠來說是「過瘦」，為了彌補牠流浪時的「營養不足」，於是積極補身讓牠又胖回來，不過變胖之後Casper Yeh發現牠常用奇怪姿勢「折手手」，但因為牠的手「比較肥厚」所以只會折一半，看起來就像在「踮腳」一樣有趣！Casper Yeh將照片分享在貓瘋社團後短短不到一星期就吸引1.8萬人次按讚分享，網友們笑說：「原來不是只有我家貓會這樣折手」、「貓咪表示：食物放這 ，謝謝」、「是閃電小手手」、「踮腳啦」、「朕在批公文蓋手印」、「懂什麼這叫半蹲啦！」（編輯：陳珮瑜）