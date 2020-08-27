逛街驚見口罩山！女嗨翻「都沒人買」　眾人一看秒懂原因

原PO於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》上發文，表示自己在夜市看到有攤販在販賣口罩，更貼出了照片證實。只見畫面中，攤販堆滿了好多包口罩，公告牌也標示著「50入口罩一包150元」。看到這樣的狀況，就讓她好奇發問「都沒人買，是不缺還是不敢買」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，不少人一看都嚇傻直呼「品質看起來就很差」、「因為不是醫療用，頂多是花粉而已」、「這樣包裝、運輸、收藏，不知道有多少細菌」、「買這個，在賭自己跟親人的命^^」、「不敢買，萬一上面有病菌病毒豈不是更慘」、「不是醫療大家不想買吧！」、「來路不明的口罩不會買，要買有衛生署字號，盒裝台灣制的口罩」、「千萬別買啊這樣包裝」。
綜合網友意見，許多人認為該口罩應該不屬於醫療用口罩，且其包裝過於簡單、隨意，讓人不免擔心衛生問題，而口罩來源也標示不明，讓人無法放心使用。
事實上，衛生局先前就表示，一般口罩可以擺攤販售，但販售「醫療用口罩」則需藥商執照、外盒也要有醫療器材許可字號、有固定位置或攤位販售才能販售，流動攤販更不可販賣醫療用口罩！呼籲民眾購買口罩要慎選，切記避免購買來源不明的口罩。（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。