🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

逛街驚見口罩山！女嗨翻「都沒人買」　眾人一看秒懂原因

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 15:51:04

▲網友指出，自己在夜市發現堆滿口罩的攤販，但因沒有人購買，讓她十分疑惑。（圖／NOWnews資料照片、翻攝自《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》）
▲網友指出，自己在夜市發現堆滿口罩的攤販，但因沒有人購買，讓她十分疑惑。（圖／NOWnews資料照片、翻攝自《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》）
2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」，但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，就有女網友指出，自己在夜市看到有人在販賣口罩，但卻沒有半個人買。對此，就有許多人一看揭露可能原因。

原PO於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》上發文，表示自己在夜市看到有攤販在販賣口罩，更貼出了照片證實。只見畫面中，攤販堆滿了好多包口罩，公告牌也標示著「50入口罩一包150元」。看到這樣的狀況，就讓她好奇發問「都沒人買，是不缺還是不敢買」。

▲原PO發現夜市攤販販賣的口罩堆滿成山，卻沒有人買。（圖／翻攝自《口罩現貨資訊
▲原PO發現夜市攤販販賣的口罩堆滿成山，卻沒有人買。（圖／翻攝自《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，不少人一看都嚇傻直呼「品質看起來就很差」、「因為不是醫療用，頂多是花粉而已」、「這樣包裝、運輸、收藏，不知道有多少細菌」、「買這個，在賭自己跟親人的命^^」、「不敢買，萬一上面有病菌病毒豈不是更慘」、「不是醫療大家不想買吧！」、「來路不明的口罩不會買，要買有衛生署字號，盒裝台灣制的口罩」、「千萬別買啊這樣包裝」。

綜合網友意見，許多人認為該口罩應該不屬於醫療用口罩，且其包裝過於簡單、隨意，讓人不免擔心衛生問題，而口罩來源也標示不明，讓人無法放心使用。

事實上，衛生局先前就表示，一般口罩可以擺攤販售，但販售「醫療用口罩」則需藥商執照、外盒也要有醫療器材許可字號、有固定位置或攤位販售才能販售，流動攤販更不可販賣醫療用口罩！呼籲民眾購買口罩要慎選，切記避免購買來源不明的口罩。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 口罩實名制 夜市 疫情 新冠肺炎

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽