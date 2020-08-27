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為何結婚「男生有房」超重要？女孩揭露真實心聲：別娶吧

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 16:26:12

▲為何結婚「男生有房」超重要？女孩揭露真實心聲。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲為何結婚「男生有房」超重要？女孩揭露真實心聲。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
人們找尋另一半時，除了看外表、內在與個性是否合適之外，財力狀況不免也是考慮條件之一。不過，就有網友表示疑惑「為何結婚『男生有房』超重要？」沒想到就有大量的女孩揭露了心聲，直言「做不到就別娶了吧」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT home-sale 板上 PO 出一篇「為什麼嫁女兒要看男方有沒有房？」的文章表示，「為什麼要買房子才能夠娶老婆？仔細思考，雖然女方家長這樣要求直接觀感不好，但買間房不管有沒有漲價，至少也能好好地把錢存住不會亂花，頭10年會覺得很不爽，10年後會感謝有個腦袋清楚的母親」，原PO甚至更直言，「買房也算是投資的一種穩健的配置資產，短期壓力大，也會逼出人進步的動力，岳母逼迫買房的時候，不要覺得太傷心生氣，搞不好娘家還是婆家還幫忙出頭期款，就皆大歡喜了」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，女生們更是揭露了真實心聲，留言區蓋起高樓。

▲結婚。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲結婚。（示意圖／翻攝Pixabay）
大量的女網友紛紛一面倒的揭露出心聲表示「買了房很多非必要花費就會省（例如歐洲蜜月之類），不買房隨著小孩出生只會越來越買不了」、「婚前要對方出錢登記自己名字這種女生，還有不願意為了雙方未來著想的男生，還是別娶別嫁吧」、「有房是一種責任感的體現吧，不然真的很容易婚前沒房，婚後對房子依舊不積極....」、「一是外在PR值較高的女生有保值期，過了30歲後會直線下降，另一個是女生生育小孩的確會在職場、身體、心靈上，都是相當大的衝擊，另外養育小孩也很需要一個穩定的居所以及足夠的資源，買房就是解決以上問題的通解」。

不過大多數人還是認同，「房子勢必絕對要有」，但「夫妻一起努力打拼買共同的房子」比起「只有男方買」來得更幸福，「即便男生先買好了，不是共同打拼的，你怎麼能夠確定往後她不會跟另一個有2間的男生跑掉呢？」、「時代正在改變，也有女性朋友夠強的婚前就自己買了，管他男方要不要買」。（編輯：王柏文）

關鍵字

心聲 嫁娶 結婚 情侶 買房 男方

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