台灣哪縣市氣候最好？眾人全推「1地」：超久沒放颱風假

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己觀察台灣降雨和雷達回波，發現台灣西部就僅有桃竹苗風和日麗，他也大讚「剛剛外面還出太陽，微風徐徐，天氣超好」，這就讓原PO好奇發問「有沒有桃竹苗是台灣氣候最好的縣市，八卦？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，但最多人點名的反而是「台中」，直言「台中才是吧！有遇過颱風天還能出太陽」、「台中才是，以前n年沒放過颱風假」、「台中屌打全部」、「你把台中放哪裡？」、「台中才是啦！ 全年降雨天數最少」、「台中笑而不語」、「台中多久沒放過颱風假了！其他人在防颱，台中感覺根本沒他事」、「台中空品好了後更舒服一點。」
不過，亦有其他縣市的居民提出不同看法，「屏東才是吧！完全沒冬天的地方」、「彰化天氣都不錯啊，就是鄉下了點」、「我覺得花蓮很棒啊！空氣又好，而且近年颱風少很多」、「彰化笑而不語 颱風淹水什麼的從來沒有彰化的局」、「桃園超棒，從台北搬回來完全感受到天氣對心情的影響。好天氣就是心情好～～」。
但事實上，根據部落客「泰勒愛排名」，先前就曾以氣象局資料統計截至2018年7月為止，發現近10年台灣本島最少放颱風假的縣市其實是「新竹縣」與「新竹市」，外島則是「連江縣」；而台中的颱風假天數則位居第十名。（編輯：陳雅雲）