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台灣哪縣市氣候最好？眾人全推「1地」：超久沒放颱風假

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 17:33:17

▲一名網友於PTT上好奇發問，台灣哪個縣市氣候最好？而引來許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友於PTT上好奇發問，台灣哪個縣市氣候最好？而引來許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
近期因西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，各縣市也時常發布局部大雨或豪雨特報。不過，就有網友指出，認為桃園、新竹、苗栗三縣市算是台灣氣候最好的地方，而引來許多人熱烈討論。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己觀察台灣降雨和雷達回波，發現台灣西部就僅有桃竹苗風和日麗，他也大讚「剛剛外面還出太陽，微風徐徐，天氣超好」，這就讓原PO好奇發問「有沒有桃竹苗是台灣氣候最好的縣市，八卦？」

▲原PO好奇提問「桃竹苗是不是台灣氣候最好的縣市？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「桃竹苗是不是台灣氣候最好的縣市？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，但最多人點名的反而是「台中」，直言「台中才是吧！有遇過颱風天還能出太陽」、「台中才是，以前n年沒放過颱風假」、「台中屌打全部」、「你把台中放哪裡？」、「台中才是啦！ 全年降雨天數最少」、「台中笑而不語」、「台中多久沒放過颱風假了！其他人在防颱，台中感覺根本沒他事」、「台中空品好了後更舒服一點。」

不過，亦有其他縣市的居民提出不同看法，「屏東才是吧！完全沒冬天的地方」、「彰化天氣都不錯啊，就是鄉下了點」、「我覺得花蓮很棒啊！空氣又好，而且近年颱風少很多」、「彰化笑而不語  颱風淹水什麼的從來沒有彰化的局」、「桃園超棒，從台北搬回來完全感受到天氣對心情的影響。好天氣就是心情好～～」。

但事實上，根據部落客「泰勒愛排名」，先前就曾以氣象局資料統計截至2018年7月為止，發現近10年台灣本島最少放颱風假的縣市其實是「新竹縣」與「新竹市」，外島則是「連江縣」；而台中的颱風假天數則位居第十名。（編輯：陳雅雲）

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颱風假 天氣 氣候 台灣 台中

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