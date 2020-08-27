所有員工「年薪保底」200萬！佛心公司5年後驚人改變曝光

普萊斯日前接受《BBC》訪問，暢談自己經營公司的理念，隨後他也把公司這幾年的變化寫成文字，分享在個人推特上。普萊斯透露，自己最早之所以會有替全部員工加薪的念頭，是因為認識的身邊友人年薪約4萬美金、並不算少，但是日常生活還是很辛苦。
於是普萊斯開始思考員工該領多少薪水才合適，他看到一篇研究指出，一個人的收入增加可以明顯提高他的幸福感、直到年收入達7萬5千美元的水準為止。超過這個金額，收入就算再增加、對幸褔感的影響也不顯著。所以普萊斯決定替公司的所有員工加薪、把每個人的年薪至少都提高到了7萬美元。而為了完成這項龐大的加薪計畫，普萊斯甚至讓自己個人的年報酬減少了1百萬美元。
一開始這種「無差別加薪」措施遭到外界質疑，但普萊斯透露，5年後的現在，他的公司營業額成長了3倍、員工流動率減少了一半、買下自己房子以及生孩子的員工數目成長了10倍。公司也曾經面臨困難時刻，但沒有人被資遣，而是員工自願減薪共渡難關。之後公司營業回到正軌，所有暫時減薪的員工薪資也回復正常。
普萊斯認為，如果員工能夠不必擔心自己的生活、他們會更專注於工作；如果員工相信公司有認識到自己的價值，他們會更專注於工作；如果員工快樂，他們也會更專注於工作。普萊斯指出，他覺得最大的成就是，公司內許多員工都在這幾年生了小孩，這是過去沒有的現象。普萊斯表示，「我想不出更好的回報，這些新生兒的未來有無限可能」。（編輯：倪浩軒）