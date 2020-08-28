館長深夜被連開3槍！眾人「真實看法」曝光：超級反感

網路紅人館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，隨後警方表示，有一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案。根據警方初步研判，劉男應是先前騷擾館長的男性狂粉，犯案動機疑為在騷擾館長事件後，劉男因遭受網友肉搜心生不滿，才會開槍攻擊館長；事發後劉男自行前往投案，經過警詢後也將其以殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示館長說實在是爭議人物，喜歡不喜歡的人都有，但槍擊事件後就想知道大眾的普遍看法，因此好奇提問「想問鄉民對於館長本次中槍的心情？1無感、2難過、3憤怒、4愉悅、5干我屁事」。
問題一曝光後，就引來許多人討論，不少人紛紛憤慨直言「3，憤怒的是台灣的社會好亂」、「2.3吧！再怎麼不喜歡他也不可能希望他出事吧」、「2、3 再怎麼不喜歡別人不要看就好為什麼要傷害別人」、「3，偷偷開槍什麼俗仔行為，有種上擂台單挑阿館啊」、「2台灣是法治社會，就算不爽他言論，但也保障他權利」、「2+3 真的是刻意行兇...」、「23，還有一堆說風涼話的人，今天喜不喜歡館長是一回事，一個人莫名被開槍還在那酸，你們內心是多扭曲？」「以為有槍了不起。這個社會是很反感的」、「感嘆社會怎麼了」。
綜合網友意見，不少人認為儘管對於館長持有負面看法，但若以此為理由傷及他人，甚至危及到別人生命，不僅觸法，對於社會大眾來說更是讓人感到憤怒且害怕。（編輯：陳雅雲）