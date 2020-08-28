影／阿公嘴上才說：不喜歡貓　轉身卻親做玩具送金孫橘貓

誰能抵擋貓貓的魅力？在外工作打拼的網友Yuisa才說出想養貓陪伴這句話，沒想到隔天朋友就在路邊撿到貓，心想事成收編這隻命定小橘貓！一開始養貓時， Yuisa的爸媽得知此事強烈反對、甚至說出：「養貓很牙給！（自找麻煩）」，當Yuisa嘗試帶貓回老家後，這隻小橘貓展現極為親人的一面，很快就順利收服家人的心！



▲網友Yuisa收編這隻在路邊流浪卻意外親人的小貓！（圖／IG@imyour_floss授權）





今年一歲的橘貓「小肉鬆」平常有點皮也有點傲嬌，主人形容牠：「ㄋㄞ起來讓人不要不要的！」。 Yuisa當初離家在外工作自己住，因為憂鬱症的關係內心渴望有個伴，相中貓咪安靜的個性，殊不知養到一隻超皮的貓。小肉鬆來到新家完全不怕人，沒有戒心地睡在主人身上，讓她保護慾大爆發！養貓新手做了超多功課，彼此懵懵懂懂互相成長。



▲小肉鬆的出現幫助主人走出憂鬱症。（圖／IG@imyour_floss授權）





小肉鬆最喜歡趁主人專心的時候刷存在感、求關注，讓主人分心到放下手邊工作、開啟療癒「吸貓模式」。 Yuisa表示：「要把自己顧好才能把肉鬆照顧好！」這個念頭給了她很大的動力前進，就這樣一路慢慢被治癒，到現在可以跟正常人一樣健康地過生活，小肉鬆的出現就像小天使下凡來著！



▲主人姐姐賢慧地為牠做了一條領巾。（圖／IG@imyour_floss授權）





養貓的事情讓家人知道後相當反對，初次帶小肉鬆回老家還被罵到臭頭，差點上演一齣家庭革命。好在小肉鬆賣萌功力一流，讓家人很快就接受貓咪的存在、順利征服所有人的心！罵最兇的阿嬤對貓改觀後，現在都要跟小肉鬆道聲早安晚安、吃的留一份給牠、經過寵物店不會忘記買禮物送「金孫」！ Yuisa與姐姐從小就很喜歡毛小孩，姐姐是最早見到肉鬆的家人，賢慧手又巧幫小肉鬆做了一條領巾，一起搶著疼愛小肉鬆！



▲來啦！阿公秀秀～（圖／IG@imyour_floss授權）





阿公雖然曾經說出要送養貓的話，但內心其實默默愛著小肉鬆，無時無刻怕牠餓、怕牠寂寞、怕牠沒有玩具玩，總是嘴上說不要、身體卻很誠實每天堅持逗貓，當主人看到時卻嘴硬說：「別誤會！我看牠無聊沒事做勉強陪牠玩而已啦～」。



▲小肉鬆：「阿公～我的玩具好了沒呀？」（圖／IG@imyour_floss授權）

現在口嫌體正直的阿公完全不掩飾對金孫的愛，當小肉鬆回老家先關在房間適應時，阿公主動跑進房間對牠說：「今天都沒有跟你玩到，來抱抱～」，前陣子阿公跟小肉鬆玩時，手不小心被咬破皮，阿公甚至對小肉鬆低頭求和說：「我們不要吵架啦～」。對於金孫的愛不只是這些，阿公嘴上才說：「我不喜歡牠！」，卻轉身親手為小肉鬆縫製玩具，貓寶貝的可愛能量比你想像的更強大，真的是「惜命命」疼到心坎裡呢！



▲手作玩具有阿公滿滿的愛！（圖／IG@imyour_floss授權）





Yuisa 說小肉鬆橘貓貪吃本性展露無遺，只要聽到罐罐打開就會爆衝；不顧形象擁有各種表情包，被笑說天生就走諧星路線，對於小肉鬆豐富表情Yuisa 用心製作出迷因梗圖，令人看一遍笑一遍！小肉鬆的到來，不僅讓全家對牠俯首稱臣、還變得更常開懷大笑了，在貓身上總有說不完的話題，毛小孩為家裡帶來很多快樂，這點是主人覺得最棒的轉變！ （編輯：楊釆蓉）



