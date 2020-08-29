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機車遭屁孩亂坐！小資女吼3句暴怒　更一舉動讓全場讚爆

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-29 11:11:14

▲機車遭屁孩亂坐！小資女吼3句暴怒　更一舉動讓全場讚爆。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲機車遭屁孩亂坐！小資女吼3句暴怒　更一舉動讓全場讚爆。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
台灣有著「機車王國」之稱，許多人通勤時都得靠著騎乘機車到達上班或上課地點，因此在大家小巷中都可以經常看到機車的停放，但近日卻有網友在網路上抱怨下班的時候，看到自己的機車上竟被不認識的人霸佔坐著，讓她非常的不爽，3句怒吼後更做了一舉動讓全場讚爆，引起熱議。

▲機車。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲機車。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
這位網友在網路論壇《Dcard》上 PO 出一篇「機車被屁孩坐」的文章表示，「每次下班去牽車的時候，只要看到有人坐在上面都會莫名的不爽」，原PO更接著說出她遇到的情況，「我上班的地方附近很多補習班，每次下班要去牽車的時候，一定都會有很多下課的屁孩坐在上面玩手機，坐上面已經很不爽了 有的還給我躺在上面，腳給我ㄎㄨㄟˋ在把手或龍頭上」。

▲台灣有著「機車王國」之稱，許多人通勤時都得靠著騎乘機車到達上班或上課地點。（示意圖，圖中人物與文章無關／
▲台灣有著「機車王國」之稱，許多人通勤時都得靠著騎乘機車到達上班或上課地點。（示意圖，圖中人物與文章無關／ NOWnews 資料照）
沒想到有一次原PO又看到有人坐在自己的機車上，雖然他心裡早已怒火中燒，但仍然理智的說「不好意思，這些是你們的包包嗎？」沒想到他們玩著手遊不理會原PO，而原PO問了第二次「 哈囉？你們的包包嗎？」和第三次「哈囉請把你們的包包拿走！」但那群人依舊不理會原PO，這讓原PO理智線斷裂，直接一個怒吼，並「兩隻手併用把包包抓起，華麗的旋轉丟出去」，終於讓那群佔位的人注意到，然後原PO更落下一句話「不好意思喔，我以為是大型垃圾，原來有主人啊」，就騎上機車離開了。

此篇文章一出，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言紛紛讚爆表示「霸氣，太帥了」、「真可憐，沒家教的孩子，可以看的出來，他們父母應該也是89等級」、「每次機車被坐就超不爽，還留垃圾，真的很懷疑我的車是很像沙發嗎」、「坐別人機車到底什麼心態」、「如果是我，過去直接開噴」、「躺在上面是怎樣，街友嗎」、「你好兇喔，不過我喜歡」、「哈哈哈看了好爽」。（編輯：王柏文）

關鍵字

機車 霸佔 座位 屁孩 台灣 小資女 不爽

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