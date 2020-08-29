超神準！直覺想用哪台相機拍照？測出心底最想抹去的記憶

選擇（A）相機的人→想抹去曾經失態的記憶
你是個比較在意外在他人眼光的人，也就是比較有偶像包袱的類型，只要想到曾經在別人面前失態、出糗，你想在眾人面前呈現的形象也將隨著瓦解，這點將會讓你感到不自在，甚至會無法專注好好做事。
選擇（B）相機的人→想抹去童年不愉快回憶
你其實最想抹去一段童年回憶，那是一段塵封在你內心深處，從未和人提起的黑暗記憶，那段不愉快始終影響著你，最可怕的是回憶總在你不知覺情況下左右著你，建議你要勇敢去正面迎擊那段過去，才能真正的告訴自己已經過去，也才能放過你自己。
選擇（C）相機的人→想抹去過去愛情的傷痛
你是一個對待愛情很認真付出，總是一無反顧的深愛對方的類型，但在經過幾次的衝動後，最終的結局卻是分開，造成你內心的傷痛而不敢去愛，你總是想要遺忘當初愚蠢的自己，但是希望你正視那些過去，因為那是成長的過程，世間的緣分很妙，時間到了自然而然就會散了，建議你記取慘痛教訓，也汲取過去經驗，勇敢的找到對的人去愛。
選擇（D）相機的人→想抹去學生時期的後悔舉動
學生時期是許多人的美好回憶，但對你而言卻是曾經受傷的過去，尤其當時與同學之間的相處，是一直藏在你內心的悔恨，或許是初戀的錯過，還是友誼的爭吵，當時沒能好好把握住的那個人，你總是很後悔當初自己的行為，但你要知道時間是不能倒轉，既然知道當初的舉動會造成後悔，那從今以後要努力活得問心無愧就行了！（編輯：楊智傑）