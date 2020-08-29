超神準！直覺想用哪台相機拍照？測出心底最想抹去的記憶

回憶總是讓人懷念，不過在每個人內心深處都會有那麼一段暗黑的回憶，總是希望能不再想起。根據《Look Pretty 美日誌》報導，上圖共有四台相機，請用直覺選出四台相機當中你最想用哪台來拍照，結果將揭露你內心深處「最想抹去的記憶」。

▲ 用直覺選出四台相機當中你最想用哪台來拍照，結果將揭露你內心深處「最想抹去的記憶」。 （圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

選擇（A）相機的人→想抹去曾經失態的記憶

▲ 選擇（A）相機的人想抹去曾經失態的記憶。 （圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

你是個比較在意外在他人眼光的人，也就是比較有偶像包袱的類型，只要想到曾經在別人面前失態、出糗，你想在眾人面前呈現的形象也將隨著瓦解，這點將會讓你感到不自在，甚至會無法專注好好做事。

選擇（B）相機的人→想抹去童年不愉快回憶

▲ 選擇（B）相機的人想抹去童年不愉快回憶。 （圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

你其實最想抹去一段童年回憶，那是一段塵封在你內心深處，從未和人提起的黑暗記憶，那段不愉快始終影響著你，最可怕的是回憶總在你不知覺情況下左右著你，建議你要勇敢去正面迎擊那段過去，才能真正的告訴自己已經過去，也才能放過你自己。

選擇（C）相機的人→想抹去過去愛情的傷痛

▲ 選擇（C）相機的人想抹去過去愛情的傷痛。 （圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

你是一個對待愛情很認真付出，總是一無反顧的深愛對方的類型，但在經過幾次的衝動後，最終的結局卻是分開，造成你內心的傷痛而不敢去愛，你總是想要遺忘當初愚蠢的自己，但是希望你正視那些過去，因為那是成長的過程，世間的緣分很妙，時間到了自然而然就會散了，建議你記取慘痛教訓，也汲取過去經驗，勇敢的找到對的人去愛。

選擇（D）相機的人→想抹去學生時期的後悔舉動

▲ 選擇（D）相機的人想抹去學生時期的後悔舉動。 （圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

學生時期是許多人的美好回憶，但對你而言卻是曾經受傷的過去，尤其當時與同學之間的相處，是一直藏在你內心的悔恨，或許是初戀的錯過，還是友誼的爭吵，當時沒能好好把握住的那個人，你總是很後悔當初自己的行為，但你要知道時間是不能倒轉，既然知道當初的舉動會造成後悔，那從今以後要努力活得問心無愧就行了！（編輯：楊智傑）