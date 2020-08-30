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女問「35歲男沒汽車」直接輸？兩派網戰翻揭真相：會後悔

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-30 10:09:10

▲女問「35歲男沒汽車」直接輸？兩派網戰翻揭真相。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲女問「35歲男沒汽車」直接輸？兩派網戰翻揭真相。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，最後才走向結婚，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「男生35歲了還沒有汽車超級魯嗎？」沒想到就有兩派網友對此論戰，甚至更揭露出真相直言「真的會後悔」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「35歲沒有汽車的男生會很魯蛇嗎？」的文章表示，「有些人因為平常上班用不到汽車，或者想省錢所以一直沒買汽車，但男生如果沒汽車，跟女生約會用租車，步行騎摩托車或搭大眾工具，好像真的蠻魯的，請問35歲男生沒汽車會很奇怪嗎？先不論車子的新舊和品牌，把妹的時候好像就先輸掉一半了」，此篇文章一出，立刻引起大量過來人論戰，留言區蓋起高樓。

▲汽車。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲汽車。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
有網友覺得「你知道車子折舊速度多快嗎？有把妹需要的時候去租車就好了」、「台北買車只是找自己麻煩」、「約會租車聽起來很潘，其實算起來沒有比較貴。每次出門都是乾淨漂亮的新車，比你中古車看起來更有面子」、「看你在哪，台北市沒車不會怎樣」，也有網友認為「我都騎機車把妹，至今沒成功過，給你參考一下」、「有車有加分，至少女生會比較願意跟你約會」、「絕大多數的女人對男人是否有車，會是交往的必要條件之一」、「北部沒車還好，中南部最好有車」。

不過綜合大多數網友的意見，他們認為「可以找價值觀相同的人交往」，若只是因為「把妹而買車，完全會後悔」，「只想到要為女人準備個車子，想法就是這樣才魯的，懂嗎？」、「衡量一個人的價值是他有沒有開車，你這思想也太扭曲，會因為有車而交往的女人也都是拜金的廢物」、「不需要為女人買車，不值得，因有車看上你的女人都別有所圖」、「有車就看上你的女人眼光也太短了」、「不在意的人是無所謂，我老公一開始也沒車，後來有需要才一起買的」。（編輯：王柏文）

關鍵字

汽車 把妹 買車 35歲 價值觀 膚淺 交往 女朋友

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